Мишустин поручил Силуанову учесть замечания депутатов по бюджету
17:09 23.10.2025 (обновлено: 20:57 23.10.2025)
Мишустин поручил Силуанову учесть замечания депутатов по бюджету
Мишустин поручил Силуанову учесть замечания депутатов по бюджету
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. 23 октября 2025 года
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову проанализировать замечания и вопросы депутатов и сенаторов по проекту бюджета на 2026-2028 годы, которые обсуждались в преддверии его первого чтения на встрече с Вячеславом Володиным.
"Антон Германович, просьба к вам все их детально проработать, проанализировать при подготовке документа ко второму чтению, чтобы максимально учесть те вопросы, которые были поставлены, в том числе и членами парламента, и общественными объединениями", — сказал он на заседании правительства.
Ранее Мишустин обсудил бюджет с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По итогам встречи глава правительства попросил Силуанова также рассмотреть отдельные предложения сенаторов.
Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Проект бюджета

Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
Поддержка семьи
  • Заложена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.
  • Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в этом году.
  • Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
Здравоохранение
  • Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение на шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
  • Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.
  • Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.
Национальные проекты
  • На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона.
  • Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ.
  • Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.
  • Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му.
  • Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.
  • Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.
  • Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
  • Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

  • Предлагается с 2026-го ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор.
  • Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.
  • Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить российские войска техникой и модернизировать ОПК.
