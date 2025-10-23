Мишустин поручил Силуанову учесть замечания депутатов по бюджету

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову проанализировать замечания и вопросы депутатов и сенаторов по проекту бюджета на 2026-2028 годы, которые обсуждались в преддверии его первого чтения на встрече с Вячеславом Володиным.
"Антон Германович, просьба к вам все их детально проработать, проанализировать при подготовке документа ко второму чтению, чтобы максимально учесть те вопросы, которые были поставлены, в том числе и членами парламента, и общественными объединениями", — сказал он на заседании правительства.
Ранее Мишустин обсудил бюджет с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По итогам встречи глава правительства попросил Силуанова также рассмотреть отдельные предложения сенаторов.
Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Проект бюджета
Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
Поддержка семьи
- Заложена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.
- Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в этом году.
- Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
Здравоохранение
- Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение на шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
- Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.
- Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.
Национальные проекты
- На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона.
- Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ.
- Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.
- Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му.
- Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.
- Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.
- Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
- Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.
К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.
- Предлагается с 2026-го ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор.
- Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.
- Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить российские войска техникой и модернизировать ОПК.
