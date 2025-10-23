Рейтинг@Mail.ru
08:28 23.10.2025 (обновлено: 11:15 23.10.2025)
Мишустин направил венок на прощание с военкором РИА Новости Иваном Зуевым
Премьер РФ Михаил Мишустин направил венок на церемонию прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2025
ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин направил венок на церемонию прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым, передает корреспондент РИА Новости.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.
В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Работал на позициях на авдеевском и угледарском направлениях во время наступления ВС РФ. Неоднократно попадал под обстрелы и атаки дронов под Авдеевкой и Угледаром. При его содействии командированные с донецкого направления на курский театр военных действий получили госнаграды, в том числе звание героя России.
Иван неоднократно выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления киевского режима. Попал под плотный огонь (более 10 снарядов 155 калибра из натовской гаубицы "777") на улице Розы Люксембург в центре Донецка. Несмотря на плотность обстрела, группа журналистов, в которой находился Зуев, не покинула квадрат, по которому работала артиллерия, а, сменив позицию, продолжила освещать события.
Летом 2024 года на выезде с пресс-офицерами Минобороны для съемки работы зенитных установок в Авдеевке Иван попал под атаку сразу нескольких дронов-камикадзе. Около часа журналист продолжал работу под непрекращающимся обстрелом.
Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.
