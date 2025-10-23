Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе рассказали о планах по запуску авиарейсов в Малайзию
Туризм
 
17:02 23.10.2025
В Минтрансе рассказали о планах по запуску авиарейсов в Малайзию
В Минтрансе рассказали о планах по запуску авиарейсов в Малайзию
туризм
россия
малайзия
дальний восток
владивосток
хабаровск
россия
малайзия
дальний восток
владивосток
хабаровск
россия, малайзия, дальний восток, владивосток, хабаровск
Туризм, Россия, Малайзия, Дальний Восток, Владивосток, Хабаровск
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Запуск авиарейсов в Малайзию из городов Дальнего Востока, в том числе Хабаровска и Владивостока, планируется рассмотреть в перспективе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Замминистра транспорта России Владимир Потешкин ранее в четверг сообщил, что запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией планируется в 2025 году. По его словам, полеты на этом маршруте должна начать авиакомпания Red Wings. В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что на первом этапе планируется выполнение полетов из Москвы на остров Лангкави, пользующийся популярностью у российских туристов.
"В перспективе будет рассмотрена возможность запуска рейсов из городов Дальнего Востока, в том числе Хабаровска и Владивостока", - отметили в пресс-службе министерства.
Там добавили, что при наличии устойчивого пассажиропотока авиакомпанией дополнительно будет рассмотрен вопрос расширения географии и частоты полетов.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Авиакомпания Flynas запустит прямые рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи
20 октября, 10:47
 
ТуризмРоссияМалайзияДальний ВостокВладивостокХабаровск
 
 
