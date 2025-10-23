https://ria.ru/20251023/mintrans-2050128137.html
В Минтрансе рассказали о планах по запуску авиарейсов в Малайзию
В Минтрансе рассказали о планах по запуску авиарейсов в Малайзию - РИА Новости, 23.10.2025
В Минтрансе рассказали о планах по запуску авиарейсов в Малайзию
Запуск авиарейсов в Малайзию из городов Дальнего Востока, в том числе Хабаровска и Владивостока, планируется рассмотреть в перспективе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:02:00+03:00
2025-10-23T17:02:00+03:00
2025-10-23T17:02:00+03:00
туризм
россия
малайзия
дальний восток
владивосток
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_794e06906eff2992f07cdd967f491589.jpg
https://ria.ru/20251020/reysy-2049307808.html
россия
малайзия
дальний восток
владивосток
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f608ff53c5d8ca892d432c0b4d721f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, дальний восток, владивосток, хабаровск
Туризм, Россия, Малайзия, Дальний Восток, Владивосток, Хабаровск
В Минтрансе рассказали о планах по запуску авиарейсов в Малайзию
Минтранс рассмотрит запуск рейсов в Малайзию из Хабаровска и Владивостока