Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по духовно-нравственной культуре

"Введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется", — заявили РИА Новости в ведомстве.

Духовно-нравственную культуру начнут преподавать в школах с 2026-2027 учебного года. Целью этой дисциплины в Минпросвещения назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.