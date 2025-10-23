Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по духовно-нравственной культуре - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 23.10.2025 (обновлено: 16:12 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/minprosveschenie-2050056214.html
Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по духовно-нравственной культуре
Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по духовно-нравственной культуре - РИА Новости, 23.10.2025
Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по духовно-нравственной культуре
Минпросвещения опровергло сообщения о введении ЕГЭ по предмету "Духовно-нравственная культура России". РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:48:00+03:00
2025-10-23T16:12:00+03:00
россия
сергей кравцов
единый государственный экзамен (егэ)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763665722_0:93:3079:1824_1920x0_80_0_0_061c95451b1e2bc51295c43c26e1c30b.jpg
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049937787.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763665722_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_569f60e9ce16d6825c7bf5ed8fbbdf1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, единый государственный экзамен (егэ), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по духовно-нравственной культуре

Минпросвещения не будет вводить ЕГЭ по духовно-нравственной культуре России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Минпросвещения опровергло сообщения о введении ЕГЭ по предмету "Духовно-нравственная культура России".
"Введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется", — заявили РИА Новости в ведомстве.
О том, что предмет "Духовно-нравственная культура России" включат в Единый госэкзамен, сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на форуме учителей истории и обществознания.
Духовно-нравственную культуру начнут преподавать в школах с 2026-2027 учебного года. Целью этой дисциплины в Минпросвещения назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
Ректор РГГУ Андрей Логинов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Ректор РГГУ поддержал идею введения обязательного ЕГЭ по истории
22 октября, 21:20
 
РоссияСергей КравцовЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала