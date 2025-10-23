Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что продолжит отвечать врагам России - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/medvedev-2050111211.html
Медведев заявил, что продолжит отвечать врагам России
Медведев заявил, что продолжит отвечать врагам России - РИА Новости, 23.10.2025
Медведев заявил, что продолжит отвечать врагам России
Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжит пользоваться нынешними средствами коммуникации, чтобы говорить правду... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:01:00+03:00
2025-10-23T16:01:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409069_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_234002908bc9c2d021509c91e45e5825.jpg
https://ria.ru/20251023/medvedev-2050110598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfa4198812b5fafb60dc78db2b826bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил, что продолжит отвечать врагам России

Медведев заявил, что будет говорить правду тем, кто враждебно настроен к России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжит пользоваться нынешними средствами коммуникации, чтобы говорить правду тем, кто враждебно настроен к РФ.
На заседании федерального совета первичных отделений партии Медведев заявил, что в мире есть и те, кто враждебно настроен к России, надо им отвечать и говорить им правду в лицо, даже если она неприятная.
«
"Если кто-нибудь из тех, кто враждебно к нам настроен, делает неправильные вещи, или говорит, или тем более делает, надо (сделать так - ред.), чтобы они об этом узнавали практически сразу после того, как они что-то там вякнут. А нынешние средства коммуникации позволяют это делать, я этим буду и дальше пользоваться", - сказал Медведев.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Медведев рассказал, как ЕР будет использовать цифровые сервисы
Вчера, 15:57
 
ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала