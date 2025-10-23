https://ria.ru/20251023/medvedev-2050111211.html
Медведев заявил, что продолжит отвечать врагам России
Медведев заявил, что продолжит отвечать врагам России
Медведев заявил, что продолжит отвечать врагам России
Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжит пользоваться нынешними средствами коммуникации, чтобы говорить правду... РИА Новости, 23.10.2025
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
россия
Медведев заявил, что продолжит отвечать врагам России
Медведев заявил, что будет говорить правду тем, кто враждебно настроен к России