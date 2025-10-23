Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, как ЕР будет использовать цифровые сервисы - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/medvedev-2050110598.html
Медведев рассказал, как ЕР будет использовать цифровые сервисы
Медведев рассказал, как ЕР будет использовать цифровые сервисы - РИА Новости, 23.10.2025
Медведев рассказал, как ЕР будет использовать цифровые сервисы
"Единая Россия" будет использовать цифровые сервисы, но полный переход на онлайн недопустим, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:57:00+03:00
2025-10-23T15:57:00+03:00
технологии
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687167_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_04f5f28b072a685f8ba4e746501a263e.jpg
https://ria.ru/20250509/medvedev-2016079725.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687167_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_21c01ad5586cc73a847c29f4be9764fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, дмитрий медведев, единая россия
Технологии, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал, как ЕР будет использовать цифровые сервисы

Медведев: "Единая Россия" не планирует полностью переходить на цифровые сервисы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Единая Россия" будет использовать цифровые сервисы, но полный переход на онлайн недопустим, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
«
"На самом деле, конечно, в ряде случаев такой удаленный способ общения он точно помогает, вопрос только в том, насколько горячими являются вопросы, споры… Наверное, использовать цифру можно, в том числе, для того, чтобы подключить по связи тех, кто не может приехать… Просто главное - сделать так, чтобы впоследствии все наши общие собрания не проходили только в удаленной форме… Тогда разрушится вся химия взаимодействия, как принято говорить, взаимоотношений", - сказал Медведев на заседании Федерального Совета первичных отделений партии.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Обновленный официальный сайт Медведева начал работу
9 мая, 17:03
 
ТехнологииДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала