Медведев прокомментировал решения США по санкциям против России - РИА Новости, 23.10.2025
11:15 23.10.2025
Медведев прокомментировал решения США по санкциям против России
Медведев прокомментировал решения США по санкциям против России
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал принятые США решения по санкциям актом войны против России. РИА Новости, 23.10.2025
Медведев прокомментировал решения США по санкциям против России

Медведев назвал решения США по санкциям актом войны против России

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал принятые США решения по санкциям актом войны против России.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
"Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России", - написал Медведев в Telegram-канале.
