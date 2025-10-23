https://ria.ru/20251023/medinskiy-2050203444.html
Мединский подтвердил, что Россия и Украина обменялись телами погибших
Мединский подтвердил, что Россия и Украина обменялись телами погибших - РИА Новости, 23.10.2025
Мединский подтвердил, что Россия и Украина обменялись телами погибших
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил, что Россия в рамках стамбульских договоренностей... РИА Новости, 23.10.2025
россия
украина
Мединский подтвердил, что Россия и Украина обменялись телами погибших
Мединский подтвердил состоявшийся обмен телами погибших между Россией и Украиной