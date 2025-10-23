Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 23.10.2025
Мединский подтвердил, что Россия и Украина обменялись телами погибших
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил, что Россия в рамках стамбульских договоренностей...
в мире
россия
украина
владимир мединский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире, россия, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Мединский подтвердил состоявшийся обмен телами погибших между Россией и Украиной

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил, что Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ и получила 31 тело погибших бойцов.
Ранее об этом РИА Новости сообщал источник в российской переговорной группе.
«

"Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата. Такая статистика", - написал Мединский в своем Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку
22 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
