Мединский подтвердил, что Россия и Украина обменялись телами погибших

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил, что Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ и получила 31 тело погибших бойцов.