Что на самом деле погубило майя: ответ ученых

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Есть в истории человечества загадки, которые не теряют притягательности, даже когда кажется, что все уже известно и изучено. Исчезновение цивилизации майя — одна из них. На протяжении веков археологи, историки и антропологи пытаются понять, почему народ, создавший грандиозные города, создавший сложную письменность и точный календарь, вдруг исчез, словно его стерли из хроники мира.

Небо перестало давать воду

Когда-то майя населяли земли нынешней Мексики, Гватемалы , Белиза и Гондураса. Их культура расцвела между III и IX веками нашей эры. На вершине могущества они строили города, храмы в которых тянулись к небу, а настенные фрески хранили тайны звезд. Но к концу IX века все рухнуло: храмы опустели, площади заросли травой, а люди ушли в джунгли.

Первая и, возможно, главная причина кроется в стихии , перед которой не устоял даже народ, поклонявшийся богам дождя. Исследования донных отложений озера Чичанканаб в Мексике показали, что примерно в IX веке регион пережил катастрофическую засуху. Годовые осадки сократились наполовину, влажность воздуха упала, а плодородная земля Юкатана превратилась в пыль.

Для народа, жившего сельским хозяйством и зависевшего от кукурузы, это стало ударом судьбы. Поля выгорали, запасы воды истощались, тысячи людей вынуждены были покидать свои города.

Археологические данные показывают, что жители Тикаля, одного из самых могущественных центров майя, покинули его около 950 года. Одновременно опустели и другие города, словно вся цивилизация разом встала и ушла в джунгли, спасаясь от голода и жары.

Некоторые поселения на севере, где климат был мягче, выжили. Но золотой век был безвозвратно утрачен.

Тяжелые воды Тикаля

Несколько лет назад группа американских ученых предложила неожиданную гипотезу : майя могли погибнуть не только от жажды, но и от собственного прогресса.

Исследования показали, что вода в главных резервуарах Тикаля была отравлена. В осадках нашли следы ртути, фосфатов и токсичных цианобактерий.

Источник яда оказался банальным — киноварь, красная минеральная краска, которой расписывали здания и предметы быта. Дожди смывали ртуть, и она столетиями накапливалась в водоемах. Когда засуха обострила дефицит воды, жители, спасаясь от жажды, пили смертельную жидкость.

Символично: искусство, которым майя так гордились, могло стать причиной их гибели.

Пленники кукурузы

Однако не только климат и яды разрушали великое общество. Современные антропологи выяснили, что питание стало их слабым местом. Исследования костей, найденных в Белизе, показали, что в поздний период рацион майя состоял почти исключительно из маиса.

Когда-то их пища была разнообразной — фрукты, коренья, мясо диких животных. Но с течением веков кукуруза вытеснила все остальное. Она была удобна, устойчива к жаре и в голодные времена спасала от смерти.

Но при постоянном употреблении делала организм уязвимым. Недоедание, болезни, ослабление иммунитета — все это подтачивало изнутри. Так цивилизация, построившая города из камня, оказалась зависимой от одного зернышка.

Пламя войн

Ни одна из древних культур Центральной Америки не жила в мире. Города-государства майя часто воевали между собой. Но если раньше это были ритуальные столкновения — для захвата пленных и демонстрации силы, то в последние столетия войны стали тотальными.

Археологи из Калифорнийского университета обнаружили слой угля в окрестностях города Вицна — свидетельство того, как соседний Наранхо сжег его дотла в конце VII века. Подобные следы разрушений находят и в других городах. Часто встречавшееся в хрониках слово puluuy, означавшее "сожжение врага", стало символом эпохи.

© РИА Новости / Фёдор Вильнер Археологический памятник культуры майя в Эдзна, в штате Кампече

Война стала постоянным состоянием. Ресурсы истощались, урожаи падали, правители вели нескончаемые кампании, разрушая города и сжигая поля. К IX веку регион превратился в выжженные земли и брошенные храмы.

Власть, утопающая в собственных ритуалах

Социальная система майя была сложной и иерархичной. Власть правителей, жрецов и воинов держалась на религиозных символах и строгих обрядах . Но когда небо перестало давать дождь, а войны опустошили земли, вера в силу царей пошатнулась.

Археологи находят разрушенные дворцы и разграбленные усыпальницы — знаки народных восстаний. Люди перестали верить в божественное происхождение власти. Сожженные алтари и превращенные в жилища площади стали метафорой крушения старого мира.

Легенды, сохранившиеся среди потомков майя, рассказывают, что их предки не исчезли, а ушли в другой мир — мир, где нет голода и страха, где властвуют гармония и вечное изобилие.

Несмотря на гибель древних городов, майя не исчезли. Их потомки живут в тех же местах, говорят на древних языках, празднуют те же праздники, шьют одежду по старинным узорам. В деревнях Юкатана можно увидеть символы и орнаменты, что украшали храмы Тикаля.

Сегодня технологии позволяют взглянуть на прошлое по-новому. Системы лазерного сканирования — лидары — показали под джунглями тысячи неизвестных построек: дороги, храмы, каналы.

Эти данные подтверждают, что упадок майя был не мгновенным, а постепенным процессом, вызванным множеством причин: климатом, войнами, внутренними конфликтами.