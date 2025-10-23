Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала наказывать работодателей за вопросы о декрете при найме - РИА Новости, 23.10.2025
17:13 23.10.2025
Матвиенко призвала наказывать работодателей за вопросы о декрете при найме
Матвиенко призвала наказывать работодателей за вопросы о декрете при найме
Матвиенко призвала наказывать работодателей за вопросы о декрете при найме

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Вопросы женщине при трудоустройстве, не собирается ли она в декрет, являются дискриминацией, за такие вещи надо наказывать работодателей, считает председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Вообще недопустимая практика, которая, к сожалению, продолжается... Приходит женщина наниматься на работу, первый вопрос, который ей задают: а вы в декрет не собираетесь? Вот вам и вся демография на этом заканчивается", - сказала политик на заседании совета в четверг.
По мнению Матвиенко, должны быть отработаны какие-то этические нормы, и это должно быть озвучено.
"За такие вещи просто надо наказывать, это дискриминация. И наоборот, создавать условия, чтобы шли и работали, и рожали", - заключила она.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Семейная ипотека превращается в столичную, заявила Матвиенко
Вчера, 15:14
 
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
