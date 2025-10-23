Матвиенко призвала наказывать работодателей за вопросы о декрете при найме

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Вопросы женщине при трудоустройстве, не собирается ли она в декрет, являются дискриминацией, за такие вещи надо наказывать работодателей, считает председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Вообще недопустимая практика, которая, к сожалению, продолжается... Приходит женщина наниматься на работу, первый вопрос, который ей задают: а вы в декрет не собираетесь? Вот вам и вся демография на этом заканчивается", - сказала политик на заседании совета в четверг.

По мнению Матвиенко , должны быть отработаны какие-то этические нормы, и это должно быть озвучено.