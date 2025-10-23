https://ria.ru/20251023/matvienko-2050136706.html
Матвиенко призвала наказывать работодателей за вопросы о декрете при найме
Матвиенко призвала наказывать работодателей за вопросы о декрете при найме - РИА Новости, 23.10.2025
Матвиенко призвала наказывать работодателей за вопросы о декрете при найме
Вопросы женщине при трудоустройстве, не собирается ли она в декрет, являются дискриминацией, за такие вещи надо наказывать работодателей, считает председатель... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:13:00+03:00
2025-10-23T17:13:00+03:00
2025-10-23T17:13:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91431/43/914314325_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ff38e508eb90e71c609b2f26d98fa2f5.jpg
https://ria.ru/20251023/matvienko--2050096552.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91431/43/914314325_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_8b69a69bda8e6fa9471b3a1824d12639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала наказывать работодателей за вопросы о декрете при найме
Матвиенко предложила наказывать работодателей за расспросы о декрете при найме
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Вопросы женщине при трудоустройстве, не собирается ли она в декрет, являются дискриминацией, за такие вещи надо наказывать работодателей, считает председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Вообще недопустимая практика, которая, к сожалению, продолжается... Приходит женщина наниматься на работу, первый вопрос, который ей задают: а вы в декрет не собираетесь? Вот вам и вся демография на этом заканчивается", - сказала политик на заседании совета в четверг.
По мнению Матвиенко
, должны быть отработаны какие-то этические нормы, и это должно быть озвучено.
"За такие вещи просто надо наказывать, это дискриминация. И наоборот, создавать условия, чтобы шли и работали, и рожали", - заключила она.