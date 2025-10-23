https://ria.ru/20251023/matvienko-2050108779.html
Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность
Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность - РИА Новости, 23.10.2025
Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность
Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:51:00+03:00
2025-10-23T15:51:00+03:00
2025-10-23T15:51:00+03:00
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91431/43/914314325_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ff38e508eb90e71c609b2f26d98fa2f5.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050105571.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91431/43/914314325_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_8b69a69bda8e6fa9471b3a1824d12639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность
Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на поддержку многодетности
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила переориентировать программу материнского капитала на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей.
"Следует переориентировать её на поддержку многодетности, рождение третьего и последующих детей", - сказала она в ходе заседания Совета.
Матвиенко
отметила, что сегодня материнский капитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, причем существенно.
"Такой же подход мы считаем правильным применять и при выплатах регионального маткапитала. И в целом должна быть идеология, все дополнительные меры поддержки федеральные, региональные должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвертого, последующих детей", - добавила она.