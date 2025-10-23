Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила переориентировать программу материнского капитала на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей.

"Следует переориентировать её на поддержку многодетности, рождение третьего и последующих детей", - сказала она в ходе заседания Совета.

Матвиенко отметила, что сегодня материнский капитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, причем существенно.