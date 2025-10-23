Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность
15:51 23.10.2025
Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://ria.ru/20251023/putin-2050105571.html
2025
валентина матвиенко, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила переориентировать программу материнского капитала на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей.
"Следует переориентировать её на поддержку многодетности, рождение третьего и последующих детей", - сказала она в ходе заседания Совета.
Матвиенко отметила, что сегодня материнский капитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, причем существенно.
"Такой же подход мы считаем правильным применять и при выплатах регионального маткапитала. И в целом должна быть идеология, все дополнительные меры поддержки федеральные, региональные должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвертого, последующих детей", - добавила она.
К программе маткапитала надо подходить аккуратно, заявил Путин
Вчера, 15:38
 
Валентина Матвиенко
Совет Федерации РФ
 
 
