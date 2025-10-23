Рейтинг@Mail.ru
15:18 23.10.2025 (обновлено: 15:20 23.10.2025)
Матвиенко призвала поощрять компании, поддерживающие семьи
Матвиенко призвала поощрять компании, поддерживающие семьи
валентина матвиенко, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала поощрять компании, поддерживающие семьи

Матвиенко призвала поощрять компании, оказывающие демографическую поддержку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны иметь право на преференции со стороны государства, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
"Считаем, что компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны поощряться, и морально поощряться, иметь право на прочих равных на определённые преференции со стороны государства. Это было бы справедливо", - сказала она на заседании Совета.
Путин назвал причины демографической ситуации, сложившейся в России
