https://ria.ru/20251023/matvienko-2050098435.html
Матвиенко призвала поощрять компании, поддерживающие семьи
Матвиенко призвала поощрять компании, поддерживающие семьи - РИА Новости, 23.10.2025
Матвиенко призвала поощрять компании, поддерживающие семьи
Компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны иметь право на преференции со стороны государства, заявила председатель Совета... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:18:00+03:00
2025-10-23T15:18:00+03:00
2025-10-23T15:20:00+03:00
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050114121_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_12d277c237e3bc4c641a0a25b0e0a428.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050097866.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050114121_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_63b94b04776bd8566e482933e43a335c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала поощрять компании, поддерживающие семьи
Матвиенко призвала поощрять компании, оказывающие демографическую поддержку
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны иметь право на преференции со стороны государства, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
"Считаем, что компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны поощряться, и морально поощряться, иметь право на прочих равных на определённые преференции со стороны государства. Это было бы справедливо", - сказала она на заседании Совета.