Творческие мастерские "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье
Творческие мастерские "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье

Творческие мастерские Всероссийского проекта "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье 24-25 и 27-28 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и

2025-10-23T18:53:00+03:00
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Творческие мастерские Всероссийского проекта "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье 24-25 и 27-28 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятия состоятся в Электростали, Коломне и Озерах при поддержке министерства культуры России и областного министерства культуры и туризма.
Проект, основанный в 1991 году, объединяет более 100 городов России и реализуется в партнерстве с учебными заведениями, филармониями и культурными центрами. В рамках программы организованы мастер-классы для учащихся творческих специальностей и их преподавателей.
Основные цели проекта — распространение художественных ценностей, повышение профессионального уровня учащихся творческих учебных заведений и эстетическое воспитание молодежи средствами классического искусства. Занятия проводят российские деятели культуры для воспитанников школ искусств и творческих колледжей.
Участники проекта "Новое передвижничество" смогут напрямую пообщаться с мастерами, чтобы усовершенствовать свое исполнительское мастерство в музыке и изобразительном искусстве, освоить новые художественные техники и приемы, а также углубить знания в области искусства. Организацией художественно-просветительской программы занимается Общенациональный фонд развития культуры и защиты интеллектуальной собственности.