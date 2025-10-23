Творческие мастерские "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Творческие мастерские Всероссийского проекта "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье 24-25 и 27-28 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятия состоятся в Электростали, Коломне и Озерах при поддержке министерства культуры России и областного министерства культуры и туризма.

Проект, основанный в 1991 году, объединяет более 100 городов России и реализуется в партнерстве с учебными заведениями, филармониями и культурными центрами. В рамках программы организованы мастер-классы для учащихся творческих специальностей и их преподавателей.

Основные цели проекта — распространение художественных ценностей, повышение профессионального уровня учащихся творческих учебных заведений и эстетическое воспитание молодежи средствами классического искусства. Занятия проводят российские деятели культуры для воспитанников школ искусств и творческих колледжей.