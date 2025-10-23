Рейтинг@Mail.ru
Творческие мастерские "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
18:53 23.10.2025
Творческие мастерские "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье
Творческие мастерские "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье
Творческие мастерские Всероссийского проекта "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье 24-25 и 27-28 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и
московская область (подмосковье), электросталь, россия
Творческие мастерские "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье

Мастерские "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье 24-25 и 27-28 октября

© iStock.com / skynesherДевушка рисует в художественной школе
Девушка рисует в художественной школе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© iStock.com / skynesher
Девушка рисует в художественной школе. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Творческие мастерские Всероссийского проекта "Новое передвижничество" пройдут в Подмосковье 24-25 и 27-28 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятия состоятся в Электростали, Коломне и Озерах при поддержке министерства культуры России и областного министерства культуры и туризма.
Проект, основанный в 1991 году, объединяет более 100 городов России и реализуется в партнерстве с учебными заведениями, филармониями и культурными центрами. В рамках программы организованы мастер-классы для учащихся творческих специальностей и их преподавателей.
Основные цели проекта — распространение художественных ценностей, повышение профессионального уровня учащихся творческих учебных заведений и эстетическое воспитание молодежи средствами классического искусства. Занятия проводят российские деятели культуры для воспитанников школ искусств и творческих колледжей.
Участники проекта "Новое передвижничество" смогут напрямую пообщаться с мастерами, чтобы усовершенствовать свое исполнительское мастерство в музыке и изобразительном искусстве, освоить новые художественные техники и приемы, а также углубить знания в области искусства. Организацией художественно-просветительской программы занимается Общенациональный фонд развития культуры и защиты интеллектуальной собственности.
