Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза
Липецкая область
 
18:04 23.10.2025
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза
В Липецкой области более чем в два раза выросли поставки соевого масла за рубеж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 23.10.2025
Новости
липецкая область, индия, китай, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Индия, Китай, Игорь Артамонов
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза

Липецкая область нарастила экспорт соевого масла более чем вдвое в 2025 году

© Flickr / T.HagiharaСоя
Соя - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Flickr / T.Hagihara
Соя. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 23 окт – РИА Новости. В Липецкой области более чем в два раза выросли поставки соевого масла за рубеж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в прошлом году регион отправил на экспорт 8,4 тысячи тонн этого продукта. К середине октября этого года — уже свыше 7,5 тысячи тонн.
Фестиваль закаливания и здорового образа жизни (ЗОЖ) - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Третий фестиваль закаливания и ЗОЖ пройдет в Липецке
21 октября, 18:40
Соевое масло в области производит один завод, открытый в 2022 году. В этом году в регионе планируют открыть еще одно предприятие по переработке рапса и сои, соответственно, экспорт соевого масла увеличится, сказал Артамонов.
По словам губернатора, самым крупным импортером традиционно является Республика Беларусь. Туда с начала года уже было отправлено 4,5 тысячи тонн масла. Также липецкое масло покупают Индия, Китай и страны ближнего зарубежья.
"Соя — очень перспективная культура. В этом году отмечается рост урожайности сои в регионе — почти на треть по сравнению с прошлогодней. В некоторых хозяйствах собирают почти по 30 центнеров с гектара", — прокомментировал Артамонов.
Как указали в пресс-службе регионального правительства, аграрии региона убрали 80% площадей под соей и намолотили почти 380 тысяч тонн. Урожайность более чем на 35% превосходит прошлогоднюю и составляет 25,8 центнера с гектара. Лидеры по урожайности — Краснинский и Лев-Толстовский районы. Там с одного гектара собирают 29 центнеров и более.
Уборка сои, рапса и подсолнечника в Липецкой области близится к завершению. Общий вес урожая сразу после сбора составляет 877 тысяч тонн.
Центр эмоционального здоровья в Липецке - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Центр эмоционального здоровья открылся в Липецке
22 октября, 15:41
 
Липецкая областьЛипецкая областьИндияКитайИгорь Артамонов
 
 
