Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза

ЛИПЕЦК, 23 окт – РИА Новости. В Липецкой области более чем в два раза выросли поставки соевого масла за рубеж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Он отметил, что в прошлом году регион отправил на экспорт 8,4 тысячи тонн этого продукта. К середине октября этого года — уже свыше 7,5 тысячи тонн.

Соевое масло в области производит один завод, открытый в 2022 году. В этом году в регионе планируют открыть еще одно предприятие по переработке рапса и сои, соответственно, экспорт соевого масла увеличится, сказал Артамонов.

По словам губернатора, самым крупным импортером традиционно является Республика Беларусь. Туда с начала года уже было отправлено 4,5 тысячи тонн масла. Также липецкое масло покупают Индия, Китай и страны ближнего зарубежья.

"Соя — очень перспективная культура. В этом году отмечается рост урожайности сои в регионе — почти на треть по сравнению с прошлогодней. В некоторых хозяйствах собирают почти по 30 центнеров с гектара", — прокомментировал Артамонов.

Как указали в пресс-службе регионального правительства, аграрии региона убрали 80% площадей под соей и намолотили почти 380 тысяч тонн. Урожайность более чем на 35% превосходит прошлогоднюю и составляет 25,8 центнера с гектара. Лидеры по урожайности — Краснинский и Лев-Толстовский районы. Там с одного гектара собирают 29 центнеров и более.