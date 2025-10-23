https://ria.ru/20251023/maslo-2050164548.html
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза - РИА Новости, 23.10.2025
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза
В Липецкой области более чем в два раза выросли поставки соевого масла за рубеж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T18:04:00+03:00
2025-10-23T18:04:00+03:00
2025-10-23T18:04:00+03:00
липецкая область
липецкая область
индия
китай
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20440/53/204405370_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_cd919e665d712040cd8cfe8c9cd72920.jpg
https://ria.ru/20251021/zakalivanie-2049679684.html
https://ria.ru/20251022/zdorove-2049871399.html
липецкая область
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20440/53/204405370_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_13cdb0f9f97656b58fecf8722db12b49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, индия, китай, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Индия, Китай, Игорь Артамонов
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза
Липецкая область нарастила экспорт соевого масла более чем вдвое в 2025 году
ЛИПЕЦК, 23 окт – РИА Новости. В Липецкой области более чем в два раза выросли поставки соевого масла за рубеж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в прошлом году регион отправил на экспорт 8,4 тысячи тонн этого продукта. К середине октября этого года — уже свыше 7,5 тысячи тонн.
Соевое масло в области производит один завод, открытый в 2022 году. В этом году в регионе планируют открыть еще одно предприятие по переработке рапса и сои, соответственно, экспорт соевого масла увеличится, сказал Артамонов.
По словам губернатора, самым крупным импортером традиционно является Республика Беларусь. Туда с начала года уже было отправлено 4,5 тысячи тонн масла. Также липецкое масло покупают Индия, Китай и страны ближнего зарубежья.
"Соя — очень перспективная культура. В этом году отмечается рост урожайности сои в регионе — почти на треть по сравнению с прошлогодней. В некоторых хозяйствах собирают почти по 30 центнеров с гектара", — прокомментировал Артамонов.
Как указали в пресс-службе регионального правительства, аграрии региона убрали 80% площадей под соей и намолотили почти 380 тысяч тонн. Урожайность более чем на 35% превосходит прошлогоднюю и составляет 25,8 центнера с гектара. Лидеры по урожайности — Краснинский и Лев-Толстовский районы. Там с одного гектара собирают 29 центнеров и более.
Уборка сои, рапса и подсолнечника в Липецкой области близится к завершению. Общий вес урожая сразу после сбора составляет 877 тысяч тонн.