Марочко рассказал, от чего чаще всего гибнут жертвы ВСУ - 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 23.10.2025
Марочко рассказал, от чего чаще всего гибнут жертвы ВСУ
Восемьдесят процентов жертв украинской агрессии в ЛНР гибнут от иностранных дронов и артиллерии НАТО, заявил военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 23.10.2025
Марочко рассказал, от чего чаще всего гибнут жертвы ВСУ

Марочко: 80% жертв ВСУ в ЛНР гибнут от иностранных дронов и артиллерии НАТО

Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Андрей Марочко. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 окт РИА Новости. Восемьдесят процентов жертв украинской агрессии в ЛНР гибнут от иностранных дронов и артиллерии НАТО, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
"К сожалению, в ЛНР в результате ударов украинских дронов и артиллерии до сих пор гибнут мирные люди. Сейчас около 80% убийств людей идет за счет иностранных коптеров и натовской артиллерии", - сказал эксперт во время онлайн-конференции "На пути к освобождению ЛНР".
