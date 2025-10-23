Рейтинг@Mail.ru
Лучшие проекты российского digital-маркетинга назовут 30 октября в Москве - РИА Новости, 23.10.2025
16:35 23.10.2025
Лучшие проекты российского digital-маркетинга назовут 30 октября в Москве
Лучшие проекты российского digital-маркетинга назовут 30 октября в Москве
Церемония награждения первой премии российского digital-маркетинга "Проксима" пройдет 30 октября в московском Loft Hall. В этом году мероприятие привлечет еще... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:35:00+03:00
2025-10-23T16:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985996419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8d3622c315ac7633c779706241b635e.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985996419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a03e603bc21b08e4e1c4e50690ba4f07.jpg
1920
1920
true
пресс-релизы
Лучшие проекты российского digital-маркетинга назовут 30 октября в Москве

© iStock.com / Jirapong ManustrongОбсуждение бизнес-плана
Обсуждение бизнес-плана - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© iStock.com / Jirapong Manustrong
Обсуждение бизнес-плана. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – пресс-служба AdIndex. Церемония награждения первой премии российского digital-маркетинга "Проксима" пройдет 30 октября в московском Loft Hall. В этом году мероприятие привлечет еще больше участников и гостей, чтобы выйти на новый уровень.
До 500 представителей индустрии digital-маркетинга соберутся, чтобы отметить лучшие работы этого направления. По итогам двух этапов голосования жюри второго сезона "Проксимы" золотые, серебряные и бронзовые статуэтки получат работы в 23 номинациях.
Гостями церемонии станут представители экспертного совета премии – эксперты в области маркетинга национального уровня, более 100 членов гранд-жюри из числа компаний-рекламодателей, а также представители компаний, вошедших в шорт-лист по итогам первого этапа голосования.
"В каждой точке настоящего наши действия определяют будущее. Но это будущее редко оказывается таким, каким мы его себе представляли. Оглядываясь назад, мы понимаем, почему оказались в этом месте. Но находясь в нем, не можем с той же точностью определить, что ждет за поворотом. Или можем? Анализируя лучшие практики настоящего, обмениваясь мнениями с профессионалами, обсуждая общее видение, мы точнее понимаем, каким должен быть следующий шаг. “Проксима” – не просто премия лучших кейсов в digital. Это место, где определяется будущее", – отмечает исполнительный директор премии "Проксима" Антон Шестаков.
Церемония пройдет в расслабленной атмосфере праздника и профессионального общения. "Проксима" собирает лидеров рынка, формирует бенчмарки и отмечает проекты, которые становятся ориентирами для отрасли.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
