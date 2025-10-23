Рейтинг@Mail.ru
Макрон сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 23.10.2025
19:31 23.10.2025 (обновлено: 19:54 23.10.2025)
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Макрон сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 23.10.2025
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо наращивать давление на Россию, поскольку она якобы не способствует окончанию конфликта на Украине. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:31:00+03:00
2025-10-23T19:54:00+03:00
Макрон сделал дерзкое заявление о России

Макрон заявил о намерении усилить давление на Россию

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо наращивать давление на Россию, поскольку она якобы не способствует окончанию конфликта на Украине.
"Мы полны решимости усилить давление на Москву", — заявил он в соцсети X.
Он также добавил, что приветствует принятие новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС.
Накануне глава внешнеполитической службы Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.
Новые санкции:
  • запрещают финансирование компаний, работающих в специальных экономических и инновационных зонах России;
  • ограничивают экспорт в страну солей, руды, резиновых изделий, шин и строительных материалов;
  • запрещают оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью России;
  • разрешают вводить процедуру одобрения въезда ее дипломатов;
  • запрещают транзакции с Альфа-банком, "МТС Банком", "Абсолют Банком" и еще двумя финорганизациями;
  • вводят поэтапный отказ от импорта газа с апреля 2026 года.
В начале сентября Каллас признавала, что принимать новые меры против Москвы становится все сложнее.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В миреРоссияСШАМоскваКайя КалласЭммануэль МакронВладимир ПутинЕвросоюзАльфа-банкМТС
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала