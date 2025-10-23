https://ria.ru/20251023/luvr-2050006675.html
Появились новые улики в деле об ограблении Лувра
Появились новые улики в деле об ограблении Лувра
Криминалисты во Франции изучают следы ДНК, которые были найдены на предметах, оставленных грабителями после налета на парижский Лувр, сообщает телеканал ABC со... РИА Новости, 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Криминалисты во Франции изучают следы ДНК, которые были найдены на предметах, оставленных грабителями после налета на парижский Лувр, сообщает телеканал ABC
со ссылкой на французские власти.
"Полиция обнаружила следы ДНК на предметах, которые грабители оставили при спешном побеге", - указывает телеканал.
По его информации, речь идет о следах ДНК, оставленных на шлеме и перчатке, которые использовались при ограблении.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.