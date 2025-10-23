Рейтинг@Mail.ru
Появились новые улики в деле об ограблении Лувра - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/luvr-2050006675.html
Появились новые улики в деле об ограблении Лувра
Появились новые улики в деле об ограблении Лувра - РИА Новости, 23.10.2025
Появились новые улики в деле об ограблении Лувра
Криминалисты во Франции изучают следы ДНК, которые были найдены на предметах, оставленных грабителями после налета на парижский Лувр, сообщает телеканал ABC со... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:17:00+03:00
2025-10-23T10:17:00+03:00
франция
лувр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049525406_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_37b8f77b8fc879cc736989bd31bee41b.jpg
https://ria.ru/20251022/makron-2049842155.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049525406_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8d91c4720b6df9efc5b1f63ca06da22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, лувр, в мире
Франция, Лувр, В мире
Появились новые улики в деле об ограблении Лувра

Криминалисты изучают следы ДНК, оставленные грабителями после налета на Лувр

© AP Photo / Emma Da SilvaФранцузские военные у здания Лувра в Париже
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Французские военные у здания Лувра в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Криминалисты во Франции изучают следы ДНК, которые были найдены на предметах, оставленных грабителями после налета на парижский Лувр, сообщает телеканал ABC со ссылкой на французские власти.
"Полиция обнаружила следы ДНК на предметах, которые грабители оставили при спешном побеге", - указывает телеканал.
По его информации, речь идет о следах ДНК, оставленных на шлеме и перчатке, которые использовались при ограблении.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Макрон потребовал усилить меры безопасности Лувра
Вчера, 14:33
 
ФранцияЛуврВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала