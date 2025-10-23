Появились новые улики в деле об ограблении Лувра

По его информации, речь идет о следах ДНК, оставленных на шлеме и перчатке, которые использовались при ограблении.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.