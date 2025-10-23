МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского в Луганске воспринимается как "режим-убийца", от его рук погибли более 2 тысяч мирных жителей республики, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.