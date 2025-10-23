Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, как в Луганске воспринимают режим Зеленского - РИА Новости, 23.10.2025
16:57 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/lugansk-2050125162.html
Мирошник рассказал, как в Луганске воспринимают режим Зеленского
Мирошник рассказал, как в Луганске воспринимают режим Зеленского - РИА Новости, 23.10.2025
Мирошник рассказал, как в Луганске воспринимают режим Зеленского
Режим Владимира Зеленского в Луганске воспринимается как "режим-убийца", от его рук погибли более 2 тысяч мирных жителей республики, заявил посол по особым... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:57:00+03:00
2025-10-23T16:57:00+03:00
луганск, луганская народная республика, владимир зеленский, родион мирошник
Луганск, Луганская Народная Республика, Владимир Зеленский, Родион Мирошник
Мирошник рассказал, как в Луганске воспринимают режим Зеленского

Мирошник: в ЛНР от режима Зеленского погибли более двух тысяч человек

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского в Луганске воспринимается как "режим-убийца", от его рук погибли более 2 тысяч мирных жителей республики, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Здесь (в ЛНР - ред.) украинский режим Зеленского воспринимается как враждебный режим-убийца, от которого только по предварительным данным погибли более 2 тысяч и пострадали более 5 тысяч мирных жителей республики", - сказал Мирошник на конференции "На пути к освобождению ЛНР".
Он добавил, что сейчас Луганск находится на расстоянии более 90 километров от линии боевого соприкосновения и недосягаем для традиционной артиллерии и РСЗО, но по мирному городу "головорезы Зеленского" упражняются в "дальнобойности", нанося удары по спальным кварталам полумиллионного города и энергетике с использованием американских ракет ATACMS, Storm Shadow, SCALP, дальнобойных дронов.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мирошник рассказал, по каким целям наносят удар ВСУ
21 октября, 07:06
 
ЛуганскЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийРодион Мирошник
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
