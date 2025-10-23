МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского в Луганске воспринимается как "режим-убийца", от его рук погибли более 2 тысяч мирных жителей республики, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Здесь (в ЛНР - ред.) украинский режим Зеленского воспринимается как враждебный режим-убийца, от которого только по предварительным данным погибли более 2 тысяч и пострадали более 5 тысяч мирных жителей республики", - сказал Мирошник на конференции "На пути к освобождению ЛНР".
Он добавил, что сейчас Луганск находится на расстоянии более 90 километров от линии боевого соприкосновения и недосягаем для традиционной артиллерии и РСЗО, но по мирному городу "головорезы Зеленского" упражняются в "дальнобойности", нанося удары по спальным кварталам полумиллионного города и энергетике с использованием американских ракет ATACMS, Storm Shadow, SCALP, дальнобойных дронов.
