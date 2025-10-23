Рейтинг@Mail.ru
11:54 23.10.2025 (обновлено: 12:27 23.10.2025)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Луганске
Пострадавший от взрыва в Луганске мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оторвало ногу, сообщает пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на министра... РИА Новости, 23.10.2025
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Пострадавший от взрыва в Луганске мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оторвало ногу, сообщает пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.
Ранее в четверг в правительстве ЛНР сообщили о взрыве и двух пострадавших.
"Состояние мужчины, пострадавшего от взрыва в Луганске, тяжелое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства республики.
Уточняется, что пострадавший с травматической ампутацией ноги доставлен в республиканскую клиническую больницу на машине скорой помощи. "Еще одна пострадавшая - женщина. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Раненые уже в операционной", - отметила Пащенко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияЛуганскЛуганская Народная Республика
 
 
