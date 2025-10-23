Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Луганске

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Пострадавший от взрыва в Луганске мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оторвало ногу, сообщает пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.

Уточняется, что пострадавший с травматической ампутацией ноги доставлен в республиканскую клиническую больницу на машине скорой помощи. "Еще одна пострадавшая - женщина. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Раненые уже в операционной", - отметила Пащенко.