Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Луганске

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Пострадавший от взрыва в Луганске мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оторвало ногу, сообщает пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.
Ранее в четверг в правительстве ЛНР сообщили о взрыве и двух пострадавших.
"Состояние мужчины, пострадавшего от взрыва в Луганске, тяжелое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства республики.
Уточняется, что пострадавший с травматической ампутацией ноги доставлен в республиканскую клиническую больницу на машине скорой помощи. "Еще одна пострадавшая - женщина. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Раненые уже в операционной", - отметила Пащенко.
