"Артселленс" получил лицензию на полный цикл производства лекарств в Москве

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Компания "Артселленс" получила лицензию Минпромторга РФ, позволяющую запустить производство полного цикла на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщает пресс-служба организации.

Компания теперь может осуществлять полный цикл выпуска таблеток и капсул и упаковывать высокотехнологичную биотехнологическую продукцию. Это первый и очень важный шаг в реализации масштабного проекта по созданию собственного производства биотехнологических препаратов полного цикла.

Лицензия охватывает производство шести торговых наименований лекарственных препаратов в четырех лекарственных формах: таблетки, капсулы, ампулы и флаконы. Вся номенклатура разделена на две технологические группы: онкологические и не онкологические препараты.

Ожидается, что до конца 2025 года совместно с контрактной площадкой АО "Биохимик" новое предприятие произведет и выпустит в гражданский оборот свыше 100 тысяч упаковок лекарственных препаратов. После выхода на плановую мощность завод сможет выпускать более 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов в месяц.

Подготовку к лицензионной проверке осуществляла кросс-функциональная команда специалистов компании "Артселленс", ООО "Промомед ДМ" и АО "Биохимик". В ходе аудита эксперты со стороны регулятора оценили готовность производственной площадки и масштаб работы, проделанной командой. В общей сложности для получения лицензии было разработано более 350 документов, описывающих процесс производства, контроля и обеспечения качества лекарственных средств.

Исполнительный директор "Артселленс" Александр Вишневский подчеркнул, что подготовка к лицензированию и сам процесс прохождения стали важной проверкой слаженности работы команды предприятия.