"Артселленс" получил лицензию на полный цикл производства лекарств в Москве - РИА Новости, 23.10.2025
13:45 23.10.2025
"Артселленс" получил лицензию на полный цикл производства лекарств в Москве
Компания "Артселленс" получила лицензию Минпромторга РФ, позволяющую запустить производство полного цикла на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщает... РИА Новости, 23.10.2025
москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российская биотехнологическая компания "артселленс"
Москва, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российская биотехнологическая компания "Артселленс"
© Фото : Пресс-служба "Артселленс" На предприятии "Артселленс"
© Фото : Пресс-служба "Артселленс"
На предприятии "Артселленс"
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Компания "Артселленс" получила лицензию Минпромторга РФ, позволяющую запустить производство полного цикла на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщает пресс-служба организации.
Компания теперь может осуществлять полный цикл выпуска таблеток и капсул и упаковывать высокотехнологичную биотехнологическую продукцию. Это первый и очень важный шаг в реализации масштабного проекта по созданию собственного производства биотехнологических препаратов полного цикла.
Эксперимент в лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Артселленс" открыла производство инновационных биопрепаратов в ОЭЗ Москвы
10 октября, 18:02
Лицензия охватывает производство шести торговых наименований лекарственных препаратов в четырех лекарственных формах: таблетки, капсулы, ампулы и флаконы. Вся номенклатура разделена на две технологические группы: онкологические и не онкологические препараты.
Ожидается, что до конца 2025 года совместно с контрактной площадкой АО "Биохимик" новое предприятие произведет и выпустит в гражданский оборот свыше 100 тысяч упаковок лекарственных препаратов. После выхода на плановую мощность завод сможет выпускать более 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов в месяц.
Подготовку к лицензионной проверке осуществляла кросс-функциональная команда специалистов компании "Артселленс", ООО "Промомед ДМ" и АО "Биохимик". В ходе аудита эксперты со стороны регулятора оценили готовность производственной площадки и масштаб работы, проделанной командой. В общей сложности для получения лицензии было разработано более 350 документов, описывающих процесс производства, контроля и обеспечения качества лекарственных средств.
Исполнительный директор "Артселленс" Александр Вишневский подчеркнул, что подготовка к лицензированию и сам процесс прохождения стали важной проверкой слаженности работы команды предприятия.
"Сейчас перед "Артселленс" стоят амбициозные задачи, и их выполнение зависит не столько от запуска и работы высокотехнологичного оборудования, сколько от сотрудников, которые каждый день своим трудом идут к поставленным целям. Благодарю каждого сотрудника кросс-функциональной команды за вовлеченность, профессионализм и полную отдачу интересам запуска новых технологических линий и постановке на производство новых лекарственных препаратов", - отметил Вишневский.
Генеральный директор компании Артселленс Илья Бардин-Денисов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Бардин-Денисов: отечественные биопрепараты будут становиться доступнее
14 октября, 12:25
 
МоскваРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российская биотехнологическая компания "Артселленс"
 
 
