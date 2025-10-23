Рейтинг@Mail.ru
Возвращение иностранных компаний не должно быть в ущерб бизнесу РФ - РИА Новости, 23.10.2025
11:30 23.10.2025
Возвращение иностранных компаний не должно быть в ущерб бизнесу РФ
Комиссия Госсовета РФ по инвестициям обсудила подходы и принципы возвращения иностранных компаний на российский рынок, заседание провел председатель комиссии,... РИА Новости, 23.10.2025
экономика
сахалинская область, россия, валерий лимаренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Сахалинская область, Россия, Валерий Лимаренко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
© iStock.com / shapechargeМужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе
Мужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© iStock.com / shapecharge
Мужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Комиссия Госсовета РФ по инвестициям обсудила подходы и принципы возвращения иностранных компаний на российский рынок, заседание провел председатель комиссии, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Здесь должен работать главный принцип – не навреди своим. Нужно защитить те проекты российского бизнеса, которые появились за последние 2-3 года и фактически заместили иностранные компании, ушедшие с российского рынка", - отметил глава комиссии Госсовета.
По словам Лимаренко, при рассмотрении вопроса их возврата целесообразно установить градацию с выделением крупного, среднего и малого бизнеса и разработать критерии, которые будут сформированы по итогам конкретных переговоров с компаниями. При этом ключевую роль в процессе должны играть деловые бизнес-объединения.
Замминистра экономического развития РФ Денис Тюпышев напомнил, что после событий 2022 года ряд компаний, в том числе работающих в социально значимых сферах, продолжили работу в прежнем режиме, 24 из них являются участниками Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Часть компаний передали управление и активы местному менеджменту или российским инвесторам, продолжая свою деятельность под другим наименованием. Были и те, кто публично объявил о намерении прекратить свою деятельность и продал все имеющиеся активы.
"Президент неоднократно подчеркивал, что мы открыты для диалога с иностранным бизнесом, желающим вернуться и инвестировать в Россию. Однако для нас сейчас имеет значение так называемый профиль инвестора", - подчеркнул замминистра.
По его словам, важно поддерживать регулярный диалог с иностранными добросовестными инвесторами. Площадкой для этого остается КСИИ, куда зарубежные бизнесмены часто обращаются с вопросами о возможности получения реализуемых в России мер поддержки.
"Для ведения бизнеса в России создана привлекательная инфраструктура: преференциальные режимы, такие как ОЭЗ, ТОРы, САРы, стимулы в виде более дешевой электроэнергии, а также льготные программы поддержки", - подчеркнул Денис Тюпышев.
В настоящее время Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами продолжает выработку возможных условий по возращению иностранного бизнеса, при этом учитываются обстоятельства прекращения их деятельности на территории РФ. В их числе – отсутствие долговых обязательств и финансовой, материально-технической, консультационной и иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, нарушения ее территориальной целостности, дискредитации РФ и иных враждебных действий.
Кроме того, условием для согласования сделок могут стать передача технологий в рамках совместных предприятий, а также инвестиционные обязательства иностранной компании по развитию на территории РФ производства продукции, импортозамещение которой не покрывает потребности производства в той или иной отрасли.
На заседании было рассмотрено предложение о создании реестра добросовестных иностранных инвесторов, которые несмотря на сложности продолжали работать, производить продукцию, платить налоги и зарплаты своим российским сотрудникам. Для них следует предусмотреть упрощенный подход и содействие со стороны государства при получении различных согласований и предоставления мер поддержки.
Участники госсовета по инвестициям всесторонне проанализировали критерии для захода иностранного бизнеса на российский рынок.
Сахалинская область, Россия, Валерий Лимаренко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
 
 
