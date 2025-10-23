Возвращение иностранных компаний не должно быть в ущерб бизнесу РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Комиссия Госсовета РФ по инвестициям обсудила подходы и принципы возвращения иностранных компаний на российский рынок, заседание провел председатель комиссии, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Здесь должен работать главный принцип – не навреди своим. Нужно защитить те проекты российского бизнеса, которые появились за последние 2-3 года и фактически заместили иностранные компании, ушедшие с российского рынка", - отметил глава комиссии Госсовета.

По словам Лимаренко, при рассмотрении вопроса их возврата целесообразно установить градацию с выделением крупного, среднего и малого бизнеса и разработать критерии, которые будут сформированы по итогам конкретных переговоров с компаниями. При этом ключевую роль в процессе должны играть деловые бизнес-объединения.

Замминистра экономического развития РФ Денис Тюпышев напомнил, что после событий 2022 года ряд компаний, в том числе работающих в социально значимых сферах, продолжили работу в прежнем режиме, 24 из них являются участниками Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Часть компаний передали управление и активы местному менеджменту или российским инвесторам, продолжая свою деятельность под другим наименованием. Были и те, кто публично объявил о намерении прекратить свою деятельность и продал все имеющиеся активы.

"Президент неоднократно подчеркивал, что мы открыты для диалога с иностранным бизнесом, желающим вернуться и инвестировать в Россию. Однако для нас сейчас имеет значение так называемый профиль инвестора", - подчеркнул замминистра.

По его словам, важно поддерживать регулярный диалог с иностранными добросовестными инвесторами. Площадкой для этого остается КСИИ, куда зарубежные бизнесмены часто обращаются с вопросами о возможности получения реализуемых в России мер поддержки.

"Для ведения бизнеса в России создана привлекательная инфраструктура: преференциальные режимы, такие как ОЭЗ, ТОРы, САРы, стимулы в виде более дешевой электроэнергии, а также льготные программы поддержки", - подчеркнул Денис Тюпышев.

В настоящее время Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами продолжает выработку возможных условий по возращению иностранного бизнеса, при этом учитываются обстоятельства прекращения их деятельности на территории РФ. В их числе – отсутствие долговых обязательств и финансовой, материально-технической, консультационной и иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, нарушения ее территориальной целостности, дискредитации РФ и иных враждебных действий.

Кроме того, условием для согласования сделок могут стать передача технологий в рамках совместных предприятий, а также инвестиционные обязательства иностранной компании по развитию на территории РФ производства продукции, импортозамещение которой не покрывает потребности производства в той или иной отрасли.

На заседании было рассмотрено предложение о создании реестра добросовестных иностранных инвесторов, которые несмотря на сложности продолжали работать, производить продукцию, платить налоги и зарплаты своим российским сотрудникам. Для них следует предусмотреть упрощенный подход и содействие со стороны государства при получении различных согласований и предоставления мер поддержки.