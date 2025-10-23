Более 137 тысяч "квадратов" торговых площадей ввели в Подмосковье

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. За первые три квартала 2025 года в Подмосковье было введено более 137,6 тысячи квадратных метров современных торговых площадей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Отмечается, что новые объекты соответствуют высоким стандартам: помимо просторных торговых залов, они включают благоустроенные парковки и предоставляют покупателям широкий спектр дополнительных услуг.

В ведомстве сообщили о значительном вкладе в развитие розничной инфраструктуры региона с января по сентябрь 2025 года. Его внесли несколько городских округов Московской области. Наибольшие объемы введения торговых площадей показал городской округ Балашиха, где было введено 26,7 тысячи квадратных метров. Также среди лидеров городской округ Истра с результатом 18,4 тысячи квадратных метров и городской округ Домодедово, где введено 13,9 тысячи квадратных метров. Замыкает список лидеров городской округ Красногорск с объемом 11,1 тысячи квадратных метров новых торговых площадей. В результате реализации этих проектов в регионе было создано более 400 новых рабочих мест.