Кравченко посетил финал женской Первой лиги по футболу - РИА Новости, 23.10.2025
16:34 23.10.2025
Кравченко посетил финал женской Первой лиги по футболу
Кравченко посетил финал женской Первой лиги по футболу
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в четверг посетил турнир финального этапа женской Первой лиги по футболу, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 23.10.2025
2025
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), краснодарский край
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Краснодарский край
Кравченко посетил финал женской Первой лиги по футболу

Андрей Кравченко посетил финал женской Первой лиги по футболу

Андрей Кравченко
Андрей Кравченко
Андрей Кравченко
Андрей Кравченко. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в четверг посетил турнир финального этапа женской Первой лиги по футболу, сообщает пресс-служба администрации города.
Матчи проходят в городе-герое с 22 по 30 октября с участием 12-ти сильнейших команд страны — победителей и призеров межрегиональных соревнований.
Восемь воспитанниц новороссийской спортивной школы "Победа" играют в составе сборной Краснодарского края, а также представляют город-герой на федеральном уровне. На протяжении пяти лет футболистки развивают свою карьеру под руководством заслуженного тренера России Александра Гигая, и уже имеют ряд достижений. Например, Валентина Головина стала победителем XXIII Сурдлимпийских игр 2017 года в составе сборной России по футболу.
Футболистки во время общения с Кравченко рассказали, что любовь к спорту совмещают с учебой и работой, многие из них свое призвание нашли в педагогике.
"Тем, кто еще не выбрал свой трудовой путь, поможем в решении этого вопроса. Женский футбол для спортсменок Новороссийска – это возможность проявить себя, реализовать свои амбиции и покорить спортивные вершины. В этом стремлении однозначно окажем поддержку. Уже сейчас ведется строительство стадиона в селе Васильевка, который станет тренировочной базой для футболисток. Уверен, что в скором времени в этом виде спорта громко прозвучат имена новых чемпионок, прославляющих родной город-герой", - отметил глава Новороссийска.
Вопрос о поддержке развития женского футбола в Новороссийске поднимался во время встречи Кравченко с болельщиками ФК "Черноморец" 14 октября. Тогда глава города-героя пообещал познакомиться с достижениями новороссийских футболисток и рассмотреть возможность оказать содействие развитию этого направления любимой всеми игры.
Футбольный болельщик - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Кравченко встретился с болельщиками новороссийского "Черноморца"
НовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Краснодарский край
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
