Кравченко посетил финал женской Первой лиги по футболу

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в четверг посетил турнир финального этапа женской Первой лиги по футболу, сообщает пресс-служба администрации города.

Матчи проходят в городе-герое с 22 по 30 октября с участием 12-ти сильнейших команд страны — победителей и призеров межрегиональных соревнований.

Восемь воспитанниц новороссийской спортивной школы "Победа" играют в составе сборной Краснодарского края, а также представляют город-герой на федеральном уровне. На протяжении пяти лет футболистки развивают свою карьеру под руководством заслуженного тренера России Александра Гигая, и уже имеют ряд достижений. Например, Валентина Головина стала победителем XXIII Сурдлимпийских игр 2017 года в составе сборной России по футболу.

Футболистки во время общения с Кравченко рассказали, что любовь к спорту совмещают с учебой и работой, многие из них свое призвание нашли в педагогике.

"Тем, кто еще не выбрал свой трудовой путь, поможем в решении этого вопроса. Женский футбол для спортсменок Новороссийска – это возможность проявить себя, реализовать свои амбиции и покорить спортивные вершины. В этом стремлении однозначно окажем поддержку. Уже сейчас ведется строительство стадиона в селе Васильевка, который станет тренировочной базой для футболисток. Уверен, что в скором времени в этом виде спорта громко прозвучат имена новых чемпионок, прославляющих родной город-герой", - отметил глава Новороссийска.