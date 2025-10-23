Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 3,3 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.