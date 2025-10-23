Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла
02:05 23.10.2025 (обновлено: 02:06 23.10.2025)
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 3,3 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 3,3 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 09.30 (по камчатскому времени, 00.30 мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 3,3 километра над уровнем моря", – проинформировали ученые в своем Telegram-канале.
По данным вулканологов, шлейф вулканического пепла протянулся на 210 километров в юго-восточном направлении от исполина. "Авиационный цветовой код: оранжевый", – уточнили в KVERT.
Специалисты отметили, что активность вулкана представляет потенциальную опасность для местных авиаперевозок.
Вулкан Крашенинникова входит в состав Восточного вулканического пояса, находится в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали четырнадцать афтершоков
