Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла - РИА Новости, 23.10.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 3,3 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 23.10.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на 3,3 километра