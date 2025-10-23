© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Взрыв на предприятии в челябинском Копейске

Число пострадавших при взрыве в Копейске выросло до 19

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Число пострадавших при взрывах на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 19, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Ранее он подтвердил гибель 10 человек и пятерых госпитализированных.

« "Актуализированная информация от наших медиков по пострадавшим в Копейске: всего пострадало 19 человек", - написал глава региона в своем Telegram-канале

Он напомнил, что ранее сообщал о пятерых госпитализированных в тяжелом состоянии. "Двое переведены в ожоговое отделение горбольницы №6 Челябинска, еще двое - в областную больницу. Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния", - добавил Текслер.

Кроме того, по его данным, амбулаторно проходят лечение еще 14 человек. "Четверо осмотрены на месте происшествия, находятся под патронатом на дому. Девять человек обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Назначено лечение, госпитализации не требуется. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи", - уточнил глава региона.