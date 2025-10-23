https://ria.ru/20251023/kopeysk-2050037034.html
Число пострадавших при взрыве в Копейске выросло до 19
Число пострадавших при взрывах на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 19, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 23.10.2025
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Число пострадавших при взрывах на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 19, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Ранее он подтвердил гибель 10 человек и пятерых госпитализированных.
«
"Актуализированная информация от наших медиков по пострадавшим в Копейске: всего пострадало 19 человек", - написал глава региона в своем Telegram-канале
.
Он напомнил, что ранее сообщал о пятерых госпитализированных в тяжелом состоянии. "Двое переведены в ожоговое отделение горбольницы №6 Челябинска, еще двое - в областную больницу. Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния", - добавил Текслер.
Кроме того, по его данным, амбулаторно проходят лечение еще 14 человек. "Четверо осмотрены на месте происшествия, находятся под патронатом на дому. Девять человек обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Назначено лечение, госпитализации не требуется. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи", - уточнил глава региона.
Как сообщалось, следственными органами по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).