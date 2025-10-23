Взрыв на предприятии в челябинском Копейске

В Копейске объявили день траура после взрыва на предприятии

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил 24 октября днем траура после взрывов на предприятии в Копейске.

"В связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в Челябинской области будет объявлено днем траура", — написал он в Telegram-канале

Он рассказал, что в регионе приспустят флаги, власти также рекомендовали отменить культурные и развлекательные мероприятия.

Кроме того, Текслер направил свои соболезнования родным и близким жертв взрывов.

Инцидент произошел в цеху копейского предприятия накануне вечером. Десять человек погибли, число пострадавших выросло до 19.

Пожар на месте происшествия ликвидировали, спасатели проводят разбор завалов.