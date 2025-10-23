Рейтинг@Mail.ru
В Копейске объявили день траура после взрыва на предприятии - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 23.10.2025 (обновлено: 12:11 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/kopeysk-2050008182.html
В Копейске объявили день траура после взрыва на предприятии
В Копейске объявили день траура после взрыва на предприятии - РИА Новости, 23.10.2025
В Копейске объявили день траура после взрыва на предприятии
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил 24 октября днем траура после взрывов на предприятии в Копейске. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:26:00+03:00
2025-10-23T12:11:00+03:00
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
взрыв на предприятии в копейске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050003240_0:452:499:733_1920x0_80_0_0_c63e467efcb5563621f3914357a73f56.jpg
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049951648.html
https://ria.ru/20251022/kopeysk-2049947928.html
копейск
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050003240_0:311:640:791_1920x0_80_0_0_d0721192e1bfe49e252e9cfd406da681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, взрыв на предприятии в копейске, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, Взрыв на предприятии в Копейске, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Копейске объявили день траура после взрыва на предприятии

В Копейске 24 октября объявили днем траура после взрыва на предприятии

© Фото : соцсетиВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил 24 октября днем траура после взрывов на предприятии в Копейске.
"В связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в Челябинской области будет объявлено днем траура", — написал он в Telegram-канале.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске
Вчера, 23:32
Он рассказал, что в регионе приспустят флаги, власти также рекомендовали отменить культурные и развлекательные мероприятия.
Кроме того, Текслер направил свои соболезнования родным и близким жертв взрывов.
Инцидент произошел в цеху копейского предприятия накануне вечером. Десять человек погибли, число пострадавших выросло до 19.
Пожар на месте происшествия ликвидировали, спасатели проводят разбор завалов.
Текслер подчеркнул, что речи об атаке БПЛА не идет. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Версия прилета БПЛА в Челябинской области не подтверждается
Вчера, 22:58
 
ПроисшествияКопейскЧелябинская областьАлексей ТекслерВзрыв на предприятии в КопейскеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала