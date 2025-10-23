https://ria.ru/20251023/kopeysk-2050008182.html
В Копейске объявили день траура после взрыва на предприятии
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил 24 октября днем траура после взрывов на предприятии в Копейске. РИА Новости, 23.10.2025
В Копейске 24 октября объявили днем траура после взрыва на предприятии