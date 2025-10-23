Рейтинг@Mail.ru
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Копейске - РИА Новости, 23.10.2025
20:44 23.10.2025
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Копейске
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Копейске - РИА Новости, 23.10.2025
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Копейске
Посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Челябинской области в связи с гибелью людей в результате взрыва на предприятии в... РИА Новости, 23.10.2025
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Копейске

Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью 12 человек в Копейске

МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Челябинской области в связи с гибелью людей в результате взрыва на предприятии в Копейске, сообщила белорусская дипмиссия в Москве.
Взрыв на заводе в Копейске произошел в ночь на четверг. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске составило 12, уточняется местонахождение еще 10 сотрудников, сообщал ранее губернатор Челябинской области.
«

"Посол Беларуси в России Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Челябинской области Алексею Текслеру по поводу трагической гибели людей в результате взрыва на предприятии в Копейске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Он попросил передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии.
