Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Копейске

МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник направил соболезнования губернатору Челябинской области в связи с гибелью людей в результате взрыва на предприятии в Копейске, сообщила белорусская дипмиссия в Москве.