10:50 23.10.2025 (обновлено: 10:51 23.10.2025)
Путин поручил Генпрокуратуре подписать конвенцию ООН по киберпреступности
Путин поручил Генпрокуратуре подписать конвенцию ООН по киберпреступности
россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, оон
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, ООН
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре подписать от имени РФ конвенцию ООН против киберпреступности, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение правительства РФ о подписании РФ Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 24 декабря 2024 года. Поручить Генеральной прокуратуре РФ подписать от имени РФ указанную Конвенцию", - говорится в документе.
РоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФООН
 
 
