Путин поручил Генпрокуратуре подписать конвенцию ООН по киберпреступности
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре подписать от имени РФ конвенцию ООН против киберпреступности, соответствующее распоряжение размещено на... РИА Новости, 23.10.2025
