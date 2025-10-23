Москва готова к контактам с госдепом США, заявила Захарова

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Москва готова к контактам с госдепом США, целью видится конкретизация параметров российско-американского диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министерство иностранных дел со своей стороны открыто к продолжению контактов по линии госдепартамента США во исполнение тех самых пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и Соединенных Штатов Америки. Целью видится конкретизация дальнейших параметров российско-американского диалога, как по различным аспектам двусторонних отношений, так и по дальнейшим совместным шагам на треке украинского урегулирования", - сказала она в ходе брифинга.
Как подчеркнула Захарова, комментарий по словам президента США Дональда Трампа об отмене встречи РФ-США даст пресс-служба российского лидера.
"Мы исходим из того, что соответствующие комментарии будут даны по линии пресс-службы президента Российской Федерации на данный счет", - подчеркнула она.