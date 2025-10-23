Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронетранспортер "Козак" в Константиновке - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/konstantinovka-2049988603.html
ВС России уничтожили бронетранспортер "Козак" в Константиновке
ВС России уничтожили бронетранспортер "Козак" в Константиновке - РИА Новости, 23.10.2025
ВС России уничтожили бронетранспортер "Козак" в Константиновке
Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили бронетранспортёр "Козак", наземный транспортный робототехнический... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:04:00+03:00
2025-10-23T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_e3eff216db544e1035a8a3dadf7c9081.jpg
https://ria.ru/20250616/minoborony-2023121910.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_4515041885e3133343f3c71d18f2dbb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили бронетранспортер "Козак" в Константиновке

Операторы "Южной" уничтожили украинский бронетранспортер Козак в Константиновке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили бронетранспортёр "Козак", наземный транспортный робототехнический комплекс и антенну управления беспилотниками ВСУ в Константиновке ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе патрулирования зон ответственности на Константиновском направлении операторами ударных FPV-дронов был замечен украинский бронетранспортёр “Козак”, осуществлявший снабжение и ротацию подразделений ВСУ. В результате точного удара бронетехника противника уничтожена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при дальнейшем наблюдении операторы обнаружили наземный транспортный робототехнический комплекс, при помощи которого украинские формирования пытались доставить боеприпасы и продовольствие на передовые позиции.
"Цель была поражена точным попаданием ударного FPV-дрона. Кроме того, в жилой застройке населённого пункта обнаружена антенна управления беспилотниками противника, по которой незамедлительно нанесено огневое поражение", — добавили в Минобороны.
Уничтожение Геранями пунктов управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
16 июня, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала