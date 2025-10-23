https://ria.ru/20251023/konstantinovka-2049988603.html
ВС России уничтожили бронетранспортер "Козак" в Константиновке
ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили бронетранспортёр "Козак", наземный транспортный робототехнический комплекс и антенну управления беспилотниками ВСУ в Константиновке ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе патрулирования зон ответственности на Константиновском направлении операторами ударных FPV-дронов был замечен украинский бронетранспортёр “Козак”, осуществлявший снабжение и ротацию подразделений ВСУ
. В результате точного удара бронетехника противника уничтожена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при дальнейшем наблюдении операторы обнаружили наземный транспортный робототехнический комплекс, при помощи которого украинские формирования пытались доставить боеприпасы и продовольствие на передовые позиции.
"Цель была поражена точным попаданием ударного FPV-дрона. Кроме того, в жилой застройке населённого пункта обнаружена антенна управления беспилотниками противника, по которой незамедлительно нанесено огневое поражение", — добавили в Минобороны.