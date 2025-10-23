Фотокор РИА Новости стал лауреатом конкурса "Многоликая Россия"

Собственный фотокорреспондент РИА Новости Александр Кряжев стал серебряным призёром Всероссийского журналистского конкурса "Многоликая Россия". Он занял второе место в номинации "Серия фоторабот: национальные праздники народов России" с серией "Празднование Шагаа в Республике Тыва".
Торжественная церемония награждения состоялась сегодня, 23 октября, в Казани.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШаманы проводят обряд "Сан салыр" (обряд встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа, нового года по лунному календарю) в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШаманы встречают восход солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа, нового года по лунному календарю, в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШаманы проводят обряд "Сан салыр" (обряд встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа, нового года по лунному календарю) в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
Конкурс "Многоликая Россия" проводится с целью поддержки лучших практик в освещении культурного и этнического многообразия Российской Федерации. В 2025 году мероприятие отметилось рекордным числом заявок: на суд жюри поступило 1 249 работ из 55 регионов страны. В число победителей вошли представители 20 регионов.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШаман проводит обряд очищения с дымом тлеющего можжевельника перед встречей Шагаа, нового года по лунному календарю, в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБуддийский ритуал очищения "Сор ёзулалы" (Дугжууба) на территории буддийского монастыря Тубтен Шедруб Линг в Кызыле. Дугжууба - обряд очищения и избавления от всего негативного и плохого, который проводится в канун встречи Нового года - Сагаалгана по лунному календарю.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧабаны и члены их семей принимают участие в праздновании Шагаа на чабанской стоянке в Кызыльском кожууне (районе) Республики Тыва.
Серия Александра Кряжева посвящена традиционному тувинскому Новому году — празднику Шагаа. На фотографиях запечатлены яркие моменты торжества, отражающие самобытность и богатство культуры тувинского народа.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧабаны принимают участие в соревнованиях по стрельбе из лука на праздновании Шагаа на чабанской стоянке в Кызыльском кожууне (районе) Республики Тыва.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШаман проводит обряд "Сан салыр" (обряд встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа, нового года по лунному календарю) в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛюди на площади Арата в Кызыле во время праздничных мероприятий посвященных Шагаа, Новому году по лунному календарю.
