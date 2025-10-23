Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев: мы ни на рубль не снижаем социальные выплаты
Краснодарский край
 
17:38 23.10.2025
Кондратьев: мы ни на рубль не снижаем социальные выплаты
Кондратьев: мы ни на рубль не снижаем социальные выплаты - РИА Новости, 23.10.2025
Кондратьев: мы ни на рубль не снижаем социальные выплаты
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил на пленарной сессии законодательного собрания края, что край не снижает социальные выплаты даже в... РИА Новости, 23.10.2025
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Кондратьев: мы ни на рубль не снижаем социальные выплаты

Кондратьев объявил, что Краснодарский край не снижает социальные выплаты

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил на пленарной сессии законодательного собрания края, что край не снижает социальные выплаты даже в условиях сдержанного развития экономики, в 2025 году предусмотрено 90,3 миллиарда рублей на поддержку отдельных категорий граждан.
На очередной 68-й сессии законодательного собрания Краснодарского края, в которой принял участие глава региона, были приняты изменения в краевой бюджет.
"Сегодня в основе стабильности и благополучия края два главных приоритета - экономика и безопасность. Прочную основу для развития обеспечивает именно безопасность, и компромиссов здесь быть не может. Расходы на это направление в 2024 и 2025 годах выросли более чем в два с половиной раза - с запланированных 20 до 52 миллиардов рублей. Экономика развивается сдержанно, но даже в таких непростых условиях мы выполняем все социальные обязательства перед жителями края - не снижаем социальные выплаты ни на рубль. Я уверен, экономика края достаточно активна, чтобы справиться с новыми вызовами", - сказал Кондратьев на пленарной сессии, его слова приводит пресс-служба.
На поддержку отдельных категорий граждан дополнительно направили 4,9 миллиарда рублей, а всего в 2025 году предусмотрели 90,3 миллиарда рублей. На заработную плату педагогов детских садов добавили еще почти 700 миллионов рублей - это в целом на 2025 год 35,3 миллиарда рублей, добавил глава региона.
По данным пресс-службы краевой администрации, на компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, жертвам политических репрессий дополнительно направили почти 600 миллионов рублей. Всего расходы на эти нужды составили 4 миллиарда рублей.
На выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка увеличили расходы на 200 миллионов рублей. Всего в 2025 году на эти цели направят 17,9 миллиарда рублей. Кроме того, на приобретение или строительство жилья молодым семьям участников СВО добавили 100 миллионов рублей, всего в 2025 году - 344 миллиона рублей.
Резервный фонд края увеличен на 467 миллионов рублей. В 2025 году он составил 7,6 миллиарда рублей.
