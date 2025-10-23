Кондратьев: мы ни на рубль не снижаем социальные выплаты

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил на пленарной сессии законодательного собрания края, что край не снижает социальные выплаты даже в условиях сдержанного развития экономики, в 2025 году предусмотрено 90,3 миллиарда рублей на поддержку отдельных категорий граждан.

На очередной 68-й сессии законодательного собрания Краснодарского края, в которой принял участие глава региона, были приняты изменения в краевой бюджет.

"Сегодня в основе стабильности и благополучия края два главных приоритета - экономика и безопасность. Прочную основу для развития обеспечивает именно безопасность, и компромиссов здесь быть не может. Расходы на это направление в 2024 и 2025 годах выросли более чем в два с половиной раза - с запланированных 20 до 52 миллиардов рублей. Экономика развивается сдержанно, но даже в таких непростых условиях мы выполняем все социальные обязательства перед жителями края - не снижаем социальные выплаты ни на рубль. Я уверен, экономика края достаточно активна, чтобы справиться с новыми вызовами", - сказал Кондратьев на пленарной сессии, его слова приводит пресс-служба.

На поддержку отдельных категорий граждан дополнительно направили 4,9 миллиарда рублей, а всего в 2025 году предусмотрели 90,3 миллиарда рублей. На заработную плату педагогов детских садов добавили еще почти 700 миллионов рублей - это в целом на 2025 год 35,3 миллиарда рублей, добавил глава региона.

По данным пресс-службы краевой администрации, на компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, жертвам политических репрессий дополнительно направили почти 600 миллионов рублей. Всего расходы на эти нужды составили 4 миллиарда рублей.

На выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка увеличили расходы на 200 миллионов рублей. Всего в 2025 году на эти цели направят 17,9 миллиарда рублей. Кроме того, на приобретение или строительство жилья молодым семьям участников СВО добавили 100 миллионов рублей, всего в 2025 году - 344 миллиона рублей.