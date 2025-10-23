Коллеги погибшего Зуева назвали его добрейшим человеком

ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Коллеги погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева поделились воспоминаниями о журналисте на церемонии прощания, отметив, что он обладал редким даром - видеть в каждом человеке только хорошее.
Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания прошла в Тюмени 23 октября. Зуева похоронили с воинскими почестями: был дан прощальный залп, военнослужащие прошли маршем под звуки военного оркестра.
"Многие говорили о том, что он был добрейшим человеком. Для меня, для нашего коллектива и для всех, кто с ним был знаком, это проявлялось в том, что он искренне видел в людях только положительные качества... Этим умением, которого, я думаю, многим не хватает, он объединял людей вокруг себя. Считаю, что как минимум в этом нам нужно брать с него пример", - сказал военкор РИА Новости Максим Романенко.
Корреспондент РИА Новости Дмитрий Виноградов отметил, что Зуев был удивительно образованным и эрудированным человеком, интересовался историей и общественными процессами. Все происходящее в Донбассе, отметил он, Иван воспринимал сквозь призму исторического взгляда, умел глубоко анализировать события, спорить, размышлять и всегда сохранял уважение к другим точкам зрения.
Заместитель директора главной дирекции информации - начальник управления международной информации ГДИ медиагруппы "Россия сегодня" Петр Мартынычев отметил, что Иван был добродушным и при этом уверенным в себе человеком. "Как сейчас помню день, когда он к нам пришел. Он был таким добродушным, что совершенно не ассоциировался с войной. В то же время у него были и спокойствие, и уверенность. И у нас уже тогда возникло понимание, что он никогда нас не подведет. Еще у Ивана был удивительный дар видеть в жизни и в людях только самое хорошее, самую светлую сторону. И это проявлялось не только в общении и повседневной жизни - это проявлялось в его работе, в журналистике. Я считаю, что это был его главный талант. Он мог увидеть историю там, где большинство людей просто прошли бы мимо", - поделился воспоминаниями Мартынычев.
Он отметил, что одна из самых трогательных работ Зуева - видео о возвращении аистов в Суджанский район. По его словам, эта история стала самой красивой в рассказе об освобождении Курской области. Материал появился почти случайно: Иван снял кадры и прислал их в редакцию с сомнением, стоит ли публиковать такой материал. Однако редакция без колебаний решила разместить ролик, поскольку в нем было много символизма.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана в Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана в Донбасс пришлась на весну 2018 года. В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье.
В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Двадцать третьего октября Зуев был награжден орденом Мужества (посмертно). Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.
