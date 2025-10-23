Коллеги погибшего Зуева назвали его добрейшим человеком

"Многие говорили о том, что он был добрейшим человеком. Для меня, для нашего коллектива и для всех, кто с ним был знаком, это проявлялось в том, что он искренне видел в людях только положительные качества... Этим умением, которого, я думаю, многим не хватает, он объединял людей вокруг себя. Считаю, что как минимум в этом нам нужно брать с него пример", - сказал военкор РИА Новости Максим Романенко.

Заместитель директора главной дирекции информации - начальник управления международной информации ГДИ медиагруппы "Россия сегодня" Петр Мартынычев отметил, что Иван был добродушным и при этом уверенным в себе человеком. "Как сейчас помню день, когда он к нам пришел. Он был таким добродушным, что совершенно не ассоциировался с войной. В то же время у него были и спокойствие, и уверенность. И у нас уже тогда возникло понимание, что он никогда нас не подведет. Еще у Ивана был удивительный дар видеть в жизни и в людях только самое хорошее, самую светлую сторону. И это проявлялось не только в общении и повседневной жизни - это проявлялось в его работе, в журналистике. Я считаю, что это был его главный талант. Он мог увидеть историю там, где большинство людей просто прошли бы мимо", - поделился воспоминаниями Мартынычев.