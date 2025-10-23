Княжевская: дом по реновации появится в Новой Москве

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дом по программе реновации появится в Новой Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Для него предусмотрен участок площадью 0,3 гектара по адресу: улица Пионерская, владение 1. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки.

"Предельная жилая площадь нового дома составит порядка 6,5 тысячи квадратных метров, а нежилая наземная – более 600 квадратных метров. Здание появится в районе с развитой инфраструктурой: здесь уже возводятся и планируются современные образовательные, общественно-деловые и спортивные объекты", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.