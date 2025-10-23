https://ria.ru/20251023/knyazhevskaya-2049910726.html
Княжевская: дом по реновации появится в Новой Москве
Княжевская: дом по реновации появится в Новой Москве - РИА Новости, 23.10.2025
Княжевская: дом по реновации появится в Новой Москве
Дом по программе реновации появится в Новой Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:10:00+03:00
2025-10-23T12:10:00+03:00
2025-10-23T12:10:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421351_0:96:1600:996_1920x0_80_0_0_37780750f444bbd6fb59ffcaab65696b.jpg
https://ria.ru/20251022/knyazhevskaya-2049661709.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421351_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_34cc3163d99a3257413a8ab386ea74c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: дом по реновации появится в Новой Москве
Княжевская: дом по программе реновации появится в Новой Москве
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дом по программе реновации появится в Новой Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Для него предусмотрен участок площадью 0,3 гектара по адресу: улица Пионерская, владение 1. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки.
"Предельная жилая площадь нового дома составит порядка 6,5 тысячи квадратных метров, а нежилая наземная – более 600 квадратных метров. Здание появится в районе с развитой инфраструктурой: здесь уже возводятся и планируются современные образовательные, общественно-деловые и спортивные объекты", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.