СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных тестов гиперзвуковых ракет
КНДР сообщила о проведении успешного тестирования двух гиперзвуковых ракет, ракеты поразили цель, сообщает агентство Рёнхап. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:34:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
кндр (северная корея)
СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных тестов гиперзвуковых ракет
