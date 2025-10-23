Рейтинг@Mail.ru
СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных тестов гиперзвуковых ракет
00:34 23.10.2025
СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных тестов гиперзвуковых ракет
СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных тестов гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 23.10.2025
СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных тестов гиперзвуковых ракет
КНДР сообщила о проведении успешного тестирования двух гиперзвуковых ракет, ракеты поразили цель, сообщает агентство Рёнхап. РИА Новости, 23.10.2025
2025
СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных тестов гиперзвуковых ракет

Ренхап: КНДР сообщила о проведении успешных тестов двух гиперзвуковых ракет

© Фото : ЦТАКПуск северокорейской баллистической ракеты
Пуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : ЦТАК
Пуск северокорейской баллистической ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. КНДР сообщила о проведении успешного тестирования двух гиперзвуковых ракет, ракеты поразили цель, сообщает агентство Рёнхап.
"КНДР заявила, что протестировала две гиперзвуковые ракеты, ракеты успешно поразили цель", - отмечает агентство.
В Южной Корее провели экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР
