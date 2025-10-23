Рейтинг@Mail.ru
Клепиков: белгородские депутаты одобрили изменения бюджета - РИА Новости, 23.10.2025
Белгородская область
Белгородская область
 
15:28 23.10.2025
Клепиков: белгородские депутаты одобрили изменения бюджета
Клепиков: белгородские депутаты одобрили изменения бюджета - РИА Новости, 23.10.2025
Клепиков: белгородские депутаты одобрили изменения бюджета
Второе заседание Белгородской областной Думы состоялось в четверг, на нем принято решение об изменениях в региональный бюджет на 2025 год и на плановый период... РИА Новости, 23.10.2025
белгородская область
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
белгородская область
белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков: белгородские депутаты одобрили изменения бюджета

Юрий Клепиков: депутаты Белгородской облдумы одобрили изменения бюджета региона

© Фото : пресс-служба Белгородской областной ДумыЗаседание Белгородской областной Думы
Заседание Белгородской областной Думы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : пресс-служба Белгородской областной Думы
Заседание Белгородской областной Думы
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Второе заседание Белгородской областной Думы состоялось в четверг, на нем принято решение об изменениях в региональный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков.
"Как уже говорил ранее, законопроект предусматривает перераспределение расходов в текущем году по различным направлениям, среди которых приоритетные: социальная сфера, экономика и безопасность. Отмечу также, что общая сумма доходов, расходов и дефицита бюджета на 2025, 2026 и 2027 годы не меняется", – написал в своем телеграм-канале глава облдумы.
Студентка колледжа - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Образовательный проект "Школы Белогорья" стартовал в Белгородской области
Вчера, 12:59
Он отметил, что в фокусе внимания Думы – вопросы, касающиеся поддержки граждан.
"Так, в настоящее время граждане, жилье которых пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ, при предоставлении выплаты на строительство жилого помещения получают земельные участки в аренду без проведения торгов для ИЖС или ЛПХ. Законопроектом предусматривается возможность получения в аренду без торгов участка и для осуществления блокированной жилой застройки", – подчеркнул Клепиков.
Кроме этого, депутаты обсудили внесение изменений в закон области "О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", связанное с недавним преобразованием муниципальных районов в мунокруга, а также согласование назначений на должности мировых судей и кандидатов, представленных к наградам Белгородской области.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Два энергопоезда поставлены в Белгородскую области для резервного снабжения
Вчера, 13:01
 
Белгородская областьБелгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная Дума
 
 
