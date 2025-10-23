Клепиков: белгородские депутаты одобрили изменения бюджета

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Второе заседание Белгородской областной Думы состоялось в четверг, на нем принято решение об изменениях в региональный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков.

"Как уже говорил ранее, законопроект предусматривает перераспределение расходов в текущем году по различным направлениям, среди которых приоритетные: социальная сфера, экономика и безопасность. Отмечу также, что общая сумма доходов, расходов и дефицита бюджета на 2025, 2026 и 2027 годы не меняется", – написал в своем телеграм-канале глава облдумы.

Он отметил, что в фокусе внимания Думы – вопросы, касающиеся поддержки граждан.

"Так, в настоящее время граждане, жилье которых пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ, при предоставлении выплаты на строительство жилого помещения получают земельные участки в аренду без проведения торгов для ИЖС или ЛПХ. Законопроектом предусматривается возможность получения в аренду без торгов участка и для осуществления блокированной жилой застройки", – подчеркнул Клепиков.