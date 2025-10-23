Рейтинг@Mail.ru
В Кисловодске всадники в масках избили двух пенсионеров
15:50 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/kislovodsk-2050108274.html
В Кисловодске всадники в масках избили двух пенсионеров
Всадники в масках напали на двух пенсионеров в Кисловодске, сделавших им замечание, и избили их плеткой, сообщил глава города Евгений Моисеев в своем... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия, россия, кисловодск, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кисловодск, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кисловодске всадники в масках избили двух пенсионеров

В Кисловодске всадники избили плеткой двух пенсионеров за замечание

МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Всадники в масках напали на двух пенсионеров в Кисловодске, сделавших им замечание, и избили их плеткой, сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.
Мэр рассказал, что в среду вечером около искусственного водоема "Старое озеро", где запрещены конные прогулки, появилась пара всадников в масках на лошадях. Пожилая чета пенсионеров сделала им замечание, что там ездить нельзя, что это благоустроенное место для отдыха. В ответ услышали нецензурную брань и фразу: "моя земля, где хочу там и езжу".
"Прохожие, которые оказались местными жителями, зафиксировали подлецов на телефон, на что всадники с матами и руганью потребовали удалить фото. Направили лошадей на людей, стараясь сбить с ног, и начали бить плеткой по прохожим. Первый удар пришелся женщине по лицу, второй – по руке. Мужчине досталось по предплечью. Последствия налицо: повреждения кожных покровов, гематома, рука не слушается", – написал Моисеев.
По его словам, пострадавшие обратились в полицию. Мэр выразил уверенность, что правоохранительные органы найдут всадников и разберутся в произошедшем.
"Всадники явно готовились к провокации: скрыли лицо, чтобы не узнали, и гарцевали вначале на пляже озера, а потом поехали по прогулочным дорожкам. Умышленно искали проблему и нашли ее", – добавил Моисеев.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю сообщает, что в Кисловодске следователи организовали проверку "по факту противоправных действий на городском озере" по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Следователи СК вместе с оперативниками МВД России выясняют, кем были всадники.
ПроисшествияРоссияКисловодскСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
