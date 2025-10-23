В Кисловодске всадники в масках избили двух пенсионеров

МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Всадники в масках напали на двух пенсионеров в Кисловодске, сделавших им замечание, и избили их плеткой, сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Мэр рассказал, что в среду вечером около искусственного водоема "Старое озеро", где запрещены конные прогулки, появилась пара всадников в масках на лошадях. Пожилая чета пенсионеров сделала им замечание, что там ездить нельзя, что это благоустроенное место для отдыха. В ответ услышали нецензурную брань и фразу: "моя земля, где хочу там и езжу".

"Прохожие, которые оказались местными жителями, зафиксировали подлецов на телефон, на что всадники с матами и руганью потребовали удалить фото. Направили лошадей на людей, стараясь сбить с ног, и начали бить плеткой по прохожим. Первый удар пришелся женщине по лицу, второй – по руке. Мужчине досталось по предплечью. Последствия налицо: повреждения кожных покровов, гематома, рука не слушается", – написал Моисеев.

По его словам, пострадавшие обратились в полицию. Мэр выразил уверенность, что правоохранительные органы найдут всадников и разберутся в произошедшем.

"Всадники явно готовились к провокации: скрыли лицо, чтобы не узнали, и гарцевали вначале на пляже озера, а потом поехали по прогулочным дорожкам. Умышленно искали проблему и нашли ее", – добавил Моисеев.