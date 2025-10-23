Путин рассказал о передовых методах кибербезопасности

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Передовые методы обеспечения кибербезопасности внедряются в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов", текст опубликован на сайте Кремля. Президент РФ подчеркнул, что стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, не только открывает новые возможности, но и сопряжено с весьма серьёзными рисками.
"В нашей стране последовательно реализуется комплекс мер по защите цифровых прав граждан, осуществляется системная работа по совершенствованию законодательных норм, регулирующих сбор, передачу, обработку и хранение персональных данных, внедряются передовые методы обеспечения кибербезопасности", - сообщил Путин.
Президент РФ так сообщил, что рассчитывает, что дискуссии участников конференции будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическую реализацию.