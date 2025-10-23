Рейтинг@Mail.ru
Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи - РИА Новости, 23.10.2025
18:24 23.10.2025
Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи
Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи
Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи
Президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) показали архивные карты Новороссии времен российской... РИА Новости, 23.10.2025
владимир путин, новороссия, российская империя, русское географическое общество
Владимир Путин, Новороссия, Российская империя, Русское географическое общество
Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи

Путину на выставке РГО показали архивные карты Новороссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве
Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) показали архивные карты Новороссии времен российской империи, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в четверг выступил на очередном съезде РГО, который состоялся в Кремле. После этого президент осмотрел выставку проектов РГО, где представлены архивные документы, карты, фотографии, а также экспонаты, найденные во время экспедиций РГО.
В числе других инициатив РГО сейчас реализует проект "100 достоверных фактов о Новороссии". Путину продемонстрировали карты российской империи из архивов общества, в том числе с Таврией и Новороссийской губернией.
"Северный Ледовитый океан назывался Ледовитое море", - отметил Путин, осматривая карты.
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин предложил объявить 2027-й Годом географии
Владимир Путин
Новороссия
Российская империя
Русское географическое общество
 
 
