Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи
Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи
Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи
Президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) показали архивные карты Новороссии времен российской...
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) показали архивные карты Новороссии времен российской империи, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в четверг выступил на очередном съезде РГО, который состоялся в Кремле. После этого президент осмотрел выставку проектов РГО, где представлены архивные документы, карты, фотографии, а также экспонаты, найденные во время экспедиций РГО.
В числе других инициатив РГО сейчас реализует проект "100 достоверных фактов о Новороссии". Путину
продемонстрировали карты российской империи из архивов общества, в том числе с Таврией и Новороссийской губернией.
"Северный Ледовитый океан назывался Ледовитое море", - отметил Путин, осматривая карты.