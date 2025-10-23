https://ria.ru/20251023/karelija-2050000425.html
В Карелии задержали проукраинского диверсанта
В Карелии задержали проукраинского диверсанта - РИА Новости, 23.10.2025
В Карелии задержали проукраинского диверсанта
Проукраинский диверсант, собиравший сведения о дислокации подразделений ВС РФ и совершивший рекогносцировку железнодорожного моста, задержан в Карелии, сообщает РИА Новости, 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проукраинский диверсант, собиравший сведения о дислокации подразделений ВС РФ и совершивший рекогносцировку железнодорожного моста, задержан в Карелии, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Карелия пресечена противоправная деятельность, гражданина России, 1980 г.р., причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он установил контакт с куратором через Telegram и собирал информацию о "дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, а также провел рекогносцировку железнодорожного моста для совершения диверсионно-террористического акта".
Задержанный признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
"Следственным отделением УФСБ России
по Республике Карелия
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ
