В Карелии задержали проукраинского диверсанта

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проукраинский диверсант, собиравший сведения о дислокации подразделений ВС РФ и совершивший рекогносцировку железнодорожного моста, задержан в Карелии, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Карелия пресечена противоправная деятельность, гражданина России, 1980 г.р., причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он установил контакт с куратором через Telegram и собирал информацию о "дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, а также провел рекогносцировку железнодорожного моста для совершения диверсионно-террористического акта".