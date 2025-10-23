Рейтинг@Mail.ru
В Карелии задержали проукраинского диверсанта - РИА Новости, 23.10.2025
09:47 23.10.2025
В Карелии задержали проукраинского диверсанта
В Карелии задержали проукраинского диверсанта - РИА Новости, 23.10.2025
В Карелии задержали проукраинского диверсанта
Проукраинский диверсант, собиравший сведения о дислокации подразделений ВС РФ и совершивший рекогносцировку железнодорожного моста, задержан в Карелии, сообщает РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:47:00+03:00
2025-10-23T09:47:00+03:00
россия
республика карелия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
республика карелия
украина
россия, республика карелия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Республика Карелия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Карелии задержали проукраинского диверсанта

В Карелии задержали диверсанта, собиравшего данные о дислокации ВС РФ

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проукраинский диверсант, собиравший сведения о дислокации подразделений ВС РФ и совершивший рекогносцировку железнодорожного моста, задержан в Карелии, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Карелия пресечена противоправная деятельность, гражданина России, 1980 г.р., причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он установил контакт с куратором через Telegram и собирал информацию о "дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, а также провел рекогносцировку железнодорожного моста для совершения диверсионно-террористического акта".
Задержанный признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
"Следственным отделением УФСБ России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Татарстане трех подростков обвинили в совершении теракта
21 октября, 09:41
 
РоссияРеспублика КарелияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
