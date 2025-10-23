https://ria.ru/20251023/kaluga-2050063071.html
В аэропортах Калуги и Ярославля сняли временные ограничения
В аэропортах Калуги и Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.10.2025
В аэропортах Калуги и Ярославля сняли временные ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:08:00+03:00
2025-10-23T13:08:00+03:00
2025-10-23T13:08:00+03:00
калуга
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
https://ria.ru/20251017/ogranicheniya-2048747915.html
калуга
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Калуга, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
В аэропортах Калуги и Ярославля сняли временные ограничения
Ограничения на полеты сняли в аэропортах Калуги и Ярославля