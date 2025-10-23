Рейтинг@Mail.ru
Украина выделила "Нафтогазу" 200 миллионов долларов на закупку газа - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/kabmin-2050135532.html
Украина выделила "Нафтогазу" 200 миллионов долларов на закупку газа
Украина выделила "Нафтогазу" 200 миллионов долларов на закупку газа - РИА Новости, 23.10.2025
Украина выделила "Нафтогазу" 200 миллионов долларов на закупку газа
Украинское правительство выделило компании "Нафтогаз Украины" 200 миллионов долларов для закупки импортного газа на отопительный сезон, сообщил в четверг... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:12:00+03:00
2025-10-23T17:12:00+03:00
экономика
украина
россия
нафтогаз украины
верховная рада украины
ощадбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101217/91/1012179108_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cbc5fd6b9297f9409c5ec5201ea553d5.jpg
https://ria.ru/20251023/ukraina-2050079291.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101217/91/1012179108_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff1bb90a796ba66c46d347d51fc1c65c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, нафтогаз украины, верховная рада украины, ощадбанк
Экономика, Украина, Россия, Нафтогаз Украины, Верховная Рада Украины, Ощадбанк
Украина выделила "Нафтогазу" 200 миллионов долларов на закупку газа

Рада выделила Нафтогазу 200 миллионов долларов для закупки импортного газа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинское правительство выделило компании "Нафтогаз Украины" 200 миллионов долларов для закупки импортного газа на отопительный сезон, сообщил в четверг депутат Верховной рады Алесей Гончаренко* .
"Кабмин выделил 8,4 миллиарда гривен (201 миллион долларов - ред.) "Нафтогазу" для стабильного прохождения отопительного сезона 2025/26 года. Правительство приняло постановление, предусматривающее финансирование закупки импортного природного газа", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Компания "Нафтогаз Украины" 1 октября сообщала, что взяла у украинского государственного сберегательного банка Ощадбанк 3 миллиарда гривен (72,6 миллиона долларов) кредита на закупку газа.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа, пишут СМИ
Вчера, 14:12
 
ЭкономикаУкраинаРоссияНафтогаз УкраиныВерховная Рада УкраиныОщадбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала