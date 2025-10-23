Украина выделила "Нафтогазу" 200 миллионов долларов на закупку газа

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинское правительство выделило компании "Нафтогаз Украины" 200 миллионов долларов для закупки импортного газа на отопительный сезон, сообщил в четверг депутат Верховной рады Алесей Гончаренко* .

Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.