Украина выделила "Нафтогазу" 200 миллионов долларов на закупку газа

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинское правительство выделило компании "Нафтогаз Украины" 200 миллионов долларов для закупки импортного газа на отопительный сезон, сообщил в четверг депутат Верховной рады Алесей Гончаренко* .
"Кабмин выделил 8,4 миллиарда гривен (201 миллион долларов - ред.) "Нафтогазу" для стабильного прохождения отопительного сезона 2025/26 года. Правительство приняло постановление, предусматривающее финансирование закупки импортного природного газа", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Компания "Нафтогаз Украины" 1 октября сообщала, что взяла у украинского государственного сберегательного банка Ощадбанк 3 миллиарда гривен (72,6 миллиона долларов) кредита на закупку газа.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов