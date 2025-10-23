В Ставрополе наградили победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл"

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Ставропольском крае подвели итоги первого регионального сезона конкурса стартапов "Бизнес Баттл", главный приз — 1 миллион рублей от ВТБ на развитие бизнеса — получила Светлана Ерощенко с проектом центра по развитию интеллекта для детей "АБВГДейка", сообщает банк.

Региональный финал седьмого сезона конкурса прошел в четверг в Ставрополе при поддержке ВТБ, правительства Ставропольского края и РАНХиГС.

Второе место заняла Екатерина Глущенко с проектом онлайн-школы "Предпринимательское мышление". Она получит возможность бесплатного обучения по программе MBA в ИБДА РАНХиГС. Приз за третье место – 300 тысяч рублей вручили Елене Черемисиной за проект по поддержке мам особых детей Doctormama.

ИИ-агентство SVGalactica заняло четвертое место и получило сертификат на услуги инфраструктуры поддержки бизнеса от Минэкономразвития Ставропольского края. Аналогичный сертификат вручен Станиславу Кочергину за проект по производству гемостатической губки на основе биополимера, занявший пятое место.

В Ставрополе "Бизнес Баттл" проходит впервые, он стартовал в апреле 2025 года. Заявки на участие подали более 120 предпринимателей региона. Наставники отобрали в свои команды проекты, которые затем прошли несколько этапов акселерации, пять из них вышли в финал.

"Бизнес Баттл стал эффективной платформой для поиска и поддержки предпринимателей, готовых менять экономику своих регионов. Мы видим высокий интерес к проекту со стороны малого и среднего бизнеса, что говорит о растущем предпринимательском потенциале. Мы системно поддерживаем инициативы, создающие условия для масштабирования идей и развития деловой активности в регионах", - приводятся в сообщении слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, на Ставрополье большое внимание уделяется поддержке бизнеса и формированию среды, где предприниматели могут реализовать свои идеи.