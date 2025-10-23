Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе наградили победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл" - РИА Новости, 23.10.2025
15:32 23.10.2025
В Ставрополе наградили победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл"
В Ставропольском крае подвели итоги первого регионального сезона конкурса стартапов "Бизнес Баттл", главный приз — 1 миллион рублей от ВТБ на развитие бизнеса
ставропольский край, ставрополь, денис бортников, владимир владимиров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ставропольский край, Ставрополь, Денис Бортников, Владимир Владимиров, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
© Фото : пресс-служба ВТБ Победители конкурса стартапов "Бизнес Баттл"
Победители конкурса стартапов Бизнес Баттл - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : пресс-служба ВТБ
Победители конкурса стартапов "Бизнес Баттл"
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Ставропольском крае подвели итоги первого регионального сезона конкурса стартапов "Бизнес Баттл", главный приз — 1 миллион рублей от ВТБ на развитие бизнеса — получила Светлана Ерощенко с проектом центра по развитию интеллекта для детей "АБВГДейка", сообщает банк.
Региональный финал седьмого сезона конкурса прошел в четверг в Ставрополе при поддержке ВТБ, правительства Ставропольского края и РАНХиГС.
Второе место заняла Екатерина Глущенко с проектом онлайн-школы "Предпринимательское мышление". Она получит возможность бесплатного обучения по программе MBA в ИБДА РАНХиГС. Приз за третье место – 300 тысяч рублей вручили Елене Черемисиной за проект по поддержке мам особых детей Doctormama.
ИИ-агентство SVGalactica заняло четвертое место и получило сертификат на услуги инфраструктуры поддержки бизнеса от Минэкономразвития Ставропольского края. Аналогичный сертификат вручен Станиславу Кочергину за проект по производству гемостатической губки на основе биополимера, занявший пятое место.
В Ставрополе "Бизнес Баттл" проходит впервые, он стартовал в апреле 2025 года. Заявки на участие подали более 120 предпринимателей региона. Наставники отобрали в свои команды проекты, которые затем прошли несколько этапов акселерации, пять из них вышли в финал.
"Бизнес Баттл стал эффективной платформой для поиска и поддержки предпринимателей, готовых менять экономику своих регионов. Мы видим высокий интерес к проекту со стороны малого и среднего бизнеса, что говорит о растущем предпринимательском потенциале. Мы системно поддерживаем инициативы, создающие условия для масштабирования идей и развития деловой активности в регионах", - приводятся в сообщении слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, на Ставрополье большое внимание уделяется поддержке бизнеса и формированию среды, где предприниматели могут реализовать свои идеи.
"Бизнес Баттл" – одна из таких площадок, где объединяются ресурсы государства, бизнеса и образования. Уверен, что конкурс станет ежегодным и займет свое место в региональной деловой повестке, помогая начинающим предпринимателям сделать первый шаг", – процитировали Владимирова в пресс-службе краевого правительства.
