Хакеры получили данные о разработчиках компании "Боевые Птахи Украины"

"Взломано производство "Боевые Птахи Украины"… Они известны своей разработкой БПЛА "Зозуля", которая позволяет бить на дальние расстояния", - рассказал представитель ячейки KillNet с никнеймом KillMilk.

Дрон "Зозуля" считается БПЛА для поражения целей не на передовой, а по складам, командным пунктам и логистике. Дрон летает автономно на малой высоте по заданной программе. Беспилотник с боевой частью может пролететь до 2700 километров. Максимальная скорость - 130-180 километров в час.