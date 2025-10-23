Рейтинг@Mail.ru
Хакеры получили данные о разработчиках компании "Боевые Птахи Украины" - РИА Новости, 23.10.2025
10:34 23.10.2025 (обновлено: 10:48 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/hakery-2050009250.html
Хакеры получили данные о разработчиках компании "Боевые Птахи Украины"
Хакеры получили данные о разработчиках компании "Боевые Птахи Украины"

Хакеры получили доступ к данным о личном составе компании Боевые Птахи Украины

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini взломали сервера крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины", сообщили РИА Новости в группировке KillNet.
"Взломано производство "Боевые Птахи Украины"… Они известны своей разработкой БПЛА "Зозуля", которая позволяет бить на дальние расстояния", - рассказал представитель ячейки KillNet с никнеймом KillMilk.
Дрон "Зозуля" считается БПЛА для поражения целей не на передовой, а по складам, командным пунктам и логистике. Дрон летает автономно на малой высоте по заданной программе. Беспилотник с боевой частью может пролететь до 2700 километров. Максимальная скорость - 130-180 километров в час.
Ранее группировка KillNet сообщила РИА Новости, что хакеры из группировки KillNet взломали базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для ВСУ с личными данными сотрудников. Добытую базу данных он передал в распоряжение РИА Новости. Он уточнил, что получить к ней доступ удалось, взломав одно из первых лиц министерства цифровой трансформации Украины.
Хакер - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Украинский хакер нанес ущерб компаниям из Европы, США и Канады
11 октября 2024, 18:48
 
Технологии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
