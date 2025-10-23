https://ria.ru/20251023/hakery-2050009250.html
Хакеры получили данные о разработчиках компании "Боевые Птахи Украины"
Хакеры получили данные о разработчиках компании "Боевые Птахи Украины" - РИА Новости, 23.10.2025
Хакеры получили данные о разработчиках компании "Боевые Птахи Украины"
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini взломали сервера крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:34:00+03:00
2025-10-23T10:34:00+03:00
2025-10-23T10:48:00+03:00
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144888/18/1448881808_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_dacfa05e5f53deda7650aa89aea3dfea.jpg
https://ria.ru/20241011/khaker-1977672786.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144888/18/1448881808_267:0:4534:3200_1920x0_80_0_0_511350147c89fa091eef00f059eff2b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Хакеры получили данные о разработчиках компании "Боевые Птахи Украины"
Хакеры получили доступ к данным о личном составе компании Боевые Птахи Украины
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini взломали сервера крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины", сообщили РИА Новости в группировке KillNet.
«
"Взломано производство "Боевые Птахи Украины"… Они известны своей разработкой БПЛА "Зозуля", которая позволяет бить на дальние расстояния", - рассказал представитель ячейки KillNet с никнеймом KillMilk.
Дрон "Зозуля" считается БПЛА для поражения целей не на передовой, а по складам, командным пунктам и логистике. Дрон летает автономно на малой высоте по заданной программе. Беспилотник с боевой частью может пролететь до 2700 километров. Максимальная скорость - 130-180 километров в час.
Ранее группировка KillNet сообщила РИА Новости, что хакеры из группировки KillNet взломали базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для ВСУ с личными данными сотрудников. Добытую базу данных он передал в распоряжение РИА Новости. Он уточнил, что получить к ней доступ удалось, взломав одно из первых лиц министерства цифровой трансформации Украины
.