Хакеры взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА

Видео, на котором показано, как тестируются новые разработки в области беспилотников для боевиков ВСУ
Пророссийские хакеры предоставили РИА Новости видео, на котором показано, как тестируются новые разработки в области беспилотников для боевиков ВСУ. Представители группировок KillNet и Beregini сегодня сообщили агентству, что взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины".
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Хакеры из группировок KillNet и Beregini взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые птахи Украины", сообщил РИА Новости представитель одной из ячеек с никнеймом KillMilk.
"Они известны своей разработкой БПЛА "Зозуля", которая позволяет бить на дальние расстояния", — рассказал собеседник агентства.
Этот дрон применяется для ударов по складам, командным пунктам и логистике. Он летает автономно на малой высоте по заданной программе. Беспилотник с боевой частью может пролететь до 2700 километров. Максимальная скорость — 130-180 километров в час.
Кроме того, хакеры получили доступ к данным о разработчиках, инженерах, испытателях и руководстве производителя. Общее число сотрудников — свыше 300 человек. Представитель ячейки добавил, что к работе над дронами привлекаются даже студенты. Хакеры уничтожили 3D-модели, чертежи, новые разработки и проектную документацию.
В августе группировка KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ. Из нее стало известно, что Киев с февраля 2022 года потерял убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона военнослужащих. В начале недели хакеры получили доступ к данным крупнейшего маркетплейса производителей БПЛА для ВСУ. Взломать ее удалось через одно из первых лиц Министерства цифровой трансформации Украины.
Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных
