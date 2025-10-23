Рейтинг@Mail.ru
Хакеры взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 23.10.2025 (обновлено: 12:44 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/hakery-2050008955.html
Хакеры взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА
Хакеры взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА - РИА Новости, 23.10.2025
Хакеры взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА
Хакеры из группировок KillNet и Beregini взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые птахи Украины", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:31:00+03:00
2025-10-23T12:44:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050054100_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c5d69eff11c6de12d4fbab5dd83eeb5.jpg
https://ria.ru/20250820/vsu-2036525282.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео, на котором показано, как тестируются новые разработки в области беспилотников для боевиков ВСУ
Пророссийские хакеры предоставили РИА Новости видео, на котором показано, как тестируются новые разработки в области беспилотников для боевиков ВСУ. Представители группировок KillNet и Beregini сегодня сообщили агентству, что взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины".
2025-10-23T10:31
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050054100_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0c2bfb5c6aa74da673fc50496a0fcade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины
Хакеры взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА

Хакеры KillNet и Beregini взломали серверы украинского производителя БПЛА

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Хакеры из группировок KillNet и Beregini взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые птахи Украины", сообщил РИА Новости представитель одной из ячеек с никнеймом KillMilk.
«

"Они известны своей разработкой БПЛА "Зозуля", которая позволяет бить на дальние расстояния", — рассказал собеседник агентства.

Взлом базы данных Генштаба ВСУ группировкой KillNet - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Стали известны подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ
20 августа, 15:30

Этот дрон применяется для ударов по складам, командным пунктам и логистике. Он летает автономно на малой высоте по заданной программе. Беспилотник с боевой частью может пролететь до 2700 километров. Максимальная скорость — 130-180 километров в час.

Кроме того, хакеры получили доступ к данным о разработчиках, инженерах, испытателях и руководстве производителя. Общее число сотрудников — свыше 300 человек. Представитель ячейки добавил, что к работе над дронами привлекаются даже студенты. Хакеры уничтожили 3D-модели, чертежи, новые разработки и проектную документацию.
В августе группировка KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ. Из нее стало известно, что Киев с февраля 2022 года потерял убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона военнослужащих. В начале недели хакеры получили доступ к данным крупнейшего маркетплейса производителей БПЛА для ВСУ. Взломать ее удалось через одно из первых лиц Министерства цифровой трансформации Украины.

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами Killnet базы данных

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

1 из 4
© РИА Новости

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами Killnet базы данных

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

© РИА Новости
2 из 4
© РИА Новости

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами Killnet базы данных

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

© РИА Новости
3 из 4
© РИА Новости

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами Killnet базы данных

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

© РИА Новости
4 из 4

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

1 из 4

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

© РИА Новости
2 из 4

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

© РИА Новости
3 из 4

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами KillNet базы данных

© РИА Новости
4 из 4
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала