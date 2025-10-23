Орловская область передала фронту более 10 тыс тонн гумпомощи

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Свыше 10 тысяч тонн гуманитарной помощи направлено из Орловской области на фронт российским бойцам с начала спецоперации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Орловский тыл" работает уже больше трех с половиной лет. Все это время мы не просто помогаем фронту – мы вместе приближаем Победу. Сотни отправленных машин, тысячи вовлеченных людей и тысячи бойцов, жизни и здоровье которых сохранены благодаря этой работе. И вот, по нашим подсчетам, вчера мы перешагнули важный рубеж – 10 тысяч тонн гуманитарной помощи от Орловской области доставлено на передовую", – написал губернатор в Telegram-канале.

Клычков рассказал, что на днях на сватовское направление спецоперации прибыл очередной груз на сумму 1,2 миллиона рублей, собранный на средства сотрудников социальной сферы области. В посылку вошло все, что заказывали защитники: тепловизоры, радиостанции, броня, тактическое снаряжение, строительный инструментарий.

По словам главы региона, важна не только техника.