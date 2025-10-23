https://ria.ru/20251023/gumpomosch-2050195081.html
Орловская область передала фронту более 10 тыс тонн гумпомощи
Орловская область передала фронту более 10 тыс тонн гумпомощи
Орловская область передала фронту более 10 тыс тонн гумпомощи
Свыше 10 тысяч тонн гуманитарной помощи направлено из Орловской области на фронт российским бойцам с начала спецоперации, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 23.10.2025
Орловская область передала фронту более 10 тыс тонн гумпомощи
Свыше 10 тысяч тонн гуманитарной помощи направлено из Орловской области на СВО
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Свыше 10 тысяч тонн гуманитарной помощи направлено из Орловской области на фронт российским бойцам с начала спецоперации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Орловский тыл" работает уже больше трех с половиной лет. Все это время мы не просто помогаем фронту – мы вместе приближаем Победу. Сотни отправленных машин, тысячи вовлеченных людей и тысячи бойцов, жизни и здоровье которых сохранены благодаря этой работе. И вот, по нашим подсчетам, вчера мы перешагнули важный рубеж – 10 тысяч тонн гуманитарной помощи от Орловской области доставлено на передовую", – написал губернатор в Telegram-канале.
Клычков рассказал, что на днях на сватовское направление спецоперации прибыл очередной груз на сумму 1,2 миллиона рублей, собранный на средства сотрудников социальной сферы области. В посылку вошло все, что заказывали защитники: тепловизоры, радиостанции, броня, тактическое снаряжение, строительный инструментарий.
По словам главы региона, важна не только техника.
"Знаем, как согревают душу домашние пирожки, вязаные носки, письма от детей. В этих простых вещах – наша любовь, наша поддержка, вера в их скорое возвращение домой. Благодарю каждого, кто не остался в стороне! Ваша помощь – это стальной кулак, бьющий врага. Ваше участие – бесценно. Победа будет за нами", – добавил Клычков.