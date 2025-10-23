Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 23.10.2025 (обновлено: 13:27 23.10.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
2025
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Купянск, Куриловка и Сеньково в Харьковской области, Дробышево и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
