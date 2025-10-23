https://ria.ru/20251023/gorenie-2049968620.html
На предприятии в Копейске ликвидировали открытое горение
На месте пожара на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, ликвидировано открытое горение, сообщил глава региона Алексей Текслер. РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
копейск
челябинская область
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, взрыв на предприятии в копейске
