Голикова рассказала о доле людей, довольных решением создать семью
16:58 23.10.2025
Голикова рассказала о доле людей, довольных решением создать семью
Голикова рассказала о доле людей, довольных решением создать семью - РИА Новости, 23.10.2025
Голикова рассказала о доле людей, довольных решением создать семью
Доля людей в браке, довольных своим решением создать семью, составляет 86%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:58:00+03:00
2025-10-23T16:58:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
россия
2025
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о доле людей, довольных решением создать семью

Голикова: 86 процентов россиян в браке довольны решением создать семью

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОбручальные кольца на церемонии бракосочетания
Обручальные кольца на церемонии бракосочетания. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Доля людей в браке, довольных своим решением создать семью, составляет 86%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Завершая, отмечу совсем недавние данные, которые показывают: 86% людей, состоящих в браке, довольны своим решением создать семью. А среди тех, кто еще не создал семью, каждый второй говорит о том, что имеет такое желание. И наша самая главная задача - им в этом помочь", - сказал глава государства в ходе Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Матвиенко призвала поощрять компании, поддерживающие семьи
Общество Россия Татьяна Голикова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
