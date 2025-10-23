https://ria.ru/20251023/golikova-2050126000.html
Голикова рассказала о доле людей, довольных решением создать семью
Голикова рассказала о доле людей, довольных решением создать семью - РИА Новости, 23.10.2025
Голикова рассказала о доле людей, довольных решением создать семью
Доля людей в браке, довольных своим решением создать семью, составляет 86%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:58:00+03:00
2025-10-23T16:58:00+03:00
2025-10-23T16:58:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035338236_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_2bfa93bbcee3db898568db69901c5364.jpg
https://ria.ru/20251023/matvienko-2050098435.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035338236_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_5ee9eadf96f6a8e8766e55953873ab84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о доле людей, довольных решением создать семью
Голикова: 86 процентов россиян в браке довольны решением создать семью